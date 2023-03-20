В КГК заявили о низкой дисциплине среди чиновников - "Элементарные поручения не выполняются"

Опубликовано: 20.03.2023 13:09 , Обновлено: 20.03.2023

Глава Комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал, почему белорусские чиновники не выполняют "элементарные поручения" президента Александра Лукашенко. Глава ведомства заявил, что КГК "будет использовать все свои широкие полномочия, чтобы добиться существенного повышения исполнительской дисциплины и усиления персональной ответственности должностных лиц".

Выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, Василий Герасимов сообщил, что чаще всего поручения президента не выполняют облисполкомы, причем “по субъективным причинам”, передает БелТА.

“Элементарные поручения по наведению порядка, соблюдению технологических регламентов при ведении сельхозработ систематически не выполняются”, - заявил Василий Герасимов и назвал ключевые проблемы.

По его словам, это плохо проработанные проекты, недостаточная квалификация кадров, а также частая смена руководителей и специалистов и их “низкая исполнительская дисциплина”.

Глава ведомства также пояснил, что чаще всего КГК сталкивается с невыполненными поручениями президента в агропромышленном комплексе, а также сфере потребительского рынка.

При этом он подчеркнул, что “качество исполнения поручений главы государства - это важнейший показатель работы всех без исключения руководителей государственных органов и организаций”.