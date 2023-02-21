В Гомеле поставщика оштрафовали за наценку на овощи в 267%

Опубликовано: 21.02.2023 08:52 , Обновлено: 16.05.2023

Экономический суд Гомельской области оштрафовал компанию «Беловощторг» более чем на 584 тыс. рублей за завышение цен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Во время проверки ведомство выяснило, что с апреля 2021 года по декабрь 2022 года компания оптом поставляла организациям овощи и фрукты (картошку, лук, морковь, капусту, яблоки) с надбавкой до 267,19% вместо максимальной 30%.

Сумма штрафа составила двукратный размер «необоснованно полученной прибыли» — 584 216,16 рубля.

Кроме того, к административной ответственности привлекли должностное лицо, ответственное за формирование цен.

Ранее Телеграф писал, что Комитет госконтроля после проверки оштрафовал ОАО «Лидское пиво» на 35,8 млн рублей (12,7 млн евро по курсу Нацбанка на 20 февраля), сообщили СМИ. Компания обратилась в суд.