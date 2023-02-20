КГК оштрафовал «Лидское пиво» на 12,7 млн долларов

Опубликовано: 20.02.2023 13:14 , Обновлено: 16.05.2023

Комитет госконтроля после проверки оштрафовал ОАО «Лидское пиво» на 35,8 млн рублей (12,7 млн евро по курсу Нацбанка на 20 февраля). Об этом сообщил Office Life со ссылкой на представителей компании.

По информации издания, в «Лидском пиве» не согласились со штрафом и обратились в суд. Разбирательство может продлится несколько месяцев.

В КГК информацию пока не комментировали.

К слову, в 2021 году чистая прибыль компании составила 38 млн рублей, что примерно равняется выставленному госконтролем штрафу, пишет OF.

Напомним, что 5 марта 2022 года компания Olvi, владеющая «Лидским пивом» заявила об уходе из Беларуси из-за вторжения России в Украину. При этом там отметили, что «Лидское пиво «будет продолжать работать, и будет производить напитки на белoрусский рынок».

Однако 5 июля правительство Беларуси опубликовало перечень белорусских фирм и производителей, акции которых иностранные владельцы «из недружественных стран» не имеют права продавать. Туда попало и «Лидское пиво».

22 ноября в Olvi признали, что из-за этого вряд ли продадут свой белорусский актив.