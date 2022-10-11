В ФПБ рассказали, почему не смогли рассказать о нарушениях в магазинах после трёх дней проверок

Опубликовано: 11.10.2022 12:55 , Обновлено: 11.10.2022

Начальник главного управления социального партнерства ФПБ Олег Кучинский заявил, что члены профсоюзов уже три дня ходят по магазинам Беларуси. Таким образом там хотят следить за неповышением цен.

По его словам, всего по стране активисты ФПБ обошли 1659 магазина, но не могут “говорить о каких-то моментах, связанных с нарушениями”.

“Нашим специалистам нужно как минимум дважды прийти в один и тот же торговый объект, чтобы увидеть по какой-то позиции изменения в сторону увеличения цен”, – [link href=“https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/profsoyuzy-provodyat-monitoringi-v-magazinah-i-gotovyat-svoi-predlozheniya-po-sderzhivaniyu-rosta-czen-v-strane/” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link] представитель ФПБ о несложном алгоритме действий активистов профсоюза.

При этом Олег Кучинский все равно считает, что “в целом контрольные мероприятия показывают, что бизнес правильно отреагировал на требование о недопущении повышения цен”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Барановичах прокуратура возбудила уголовное дело против заместителя директора торгового объекта. Его обвинили в необоснованном повышении цены. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура завела дело на замдиректора магазина в Барановичах за повышение цены. Грозит до 10 лет