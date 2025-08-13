В ФПБ анонсировали новый вид трудовых отношений. Белорусам разрешат самим решать, сколько часов работать?

Опубликовано: 13.08.2025 11:19 , Обновлено: 13.08.2025

Белорусские законодатели предложили ввести в стране новую форму трудовых отношений и разрешить белорусам работать в режиме "саморегулируемого" графика. Таким было одно из предложений на недавнем заседании межведомственной рабочей группы по разработке законопроекта по внесению изменений в Трудовой кодекс.

Как пояснили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), представители которой также входят в состав рабочей группы, при саморегулируемом режиме работы с работником заключается срочный трудовой договор. В нём прописывается, что работник самостоятельно (но по согласованию с нанимателем) может определять своё рабочее время и объём выполняемых работ. У нанимателя по такому договору не будет безоговорочной обязанности обеспечивать работника определённым объёмом работы. Вместо этого выполнять работу такому человеку могут исходя из текущих производственных задач компании.

В национальном профцентре заявили, что новая форма трудовых отношений может повысить гибкость трудовых отношений белорусов, а сами наниматели также могут выиграть от таких условий найма.

Однако в ФПБ высказали опасения по поводу существующих рисков таких “нестабильных” трудовых отношений - отсутствия определённых трудовых гарантий, которые получает работник по стандартным договорам и контрактам, а также проблем, связанных с охраной труда.В связи с этим ФПБ настояла на дополнительном обсуждении этого предложения, передал портал 1prof.by.

А вот что ФПБ “безоговорочно поддержал”, так это предложение расширить перечень работников, которые могут рассчитывать на выходное пособие при увольнении, оплату 14-дневного социального отпуска отцу при рождении ребенка, а также доплат работникам за наставничество.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на прошлой неделе в Палате представителей Национального собрания Беларуси анонсировали изменения Трудового кодекса. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам по руководством депутата Ирины Костевич, которая до прошлого года возглавляла профильное министерство.

В Палате представителей анонсировали изменения Трудового кодекса. Что предложили белорусы?

В ходе совещания, на котором присутствовали и представители Министерства труда и социальной защиты, обсуждались конкретные предложения по изменению отдельных норм Трудового кодекса. Их депутатам озвучивали на встречах избиратели в округах, а также члены трудовых коллективов в своих обращениях.