В Палате представителей анонсировали изменения Трудового кодекса. Что предложили белорусы?

Опубликовано: 08.08.2025 14:49 , Обновлено: 08.08.2025

В Палате представителей Национального собрания Беларуси анонсировали изменения Трудового кодекса. Этот вопрос обсуждался на днях на рабочем совещании Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам по руководством депутата Ирины Костевич, которая до прошлого года возглавляла профильное министерство.

В ходе совещания, на котором присутствовали и представители Министерства труда и социальной защиты, обсуждались конкретные предложения по изменению отдельных норм Трудового кодекса. Их депутатам озвучивали на встречах избиратели в округах, а также члены трудовых коллективов в своих обращениях.

В пресс-службе Палаты представителей озвучили лишь несколько предложений, которые обсуждались на совещании:

корректировка оснований для расторжения трудового договора с работником (в связи с изменением места жительства, выхода на пенсию, нахождения на больничном более 4 месяцев);

с работником (в связи с изменением места жительства, выхода на пенсию, нахождения на больничном более 4 месяцев); предоставление родителям ребенка-инвалида права “накапливать” дополнительные оплачиваемые выходные ;

; отмена процедуры продления контрактов в рамках пятилетнего срока их действия,

в рамках пятилетнего срока их действия, введение дополнительных мер стимулирования за заключение контракта - поощрительных отпусков и доплат .

Были ли какие-то из этих предложений поддержаны депутатами и включены ли они в ближайшие к рассмотрению законопроекты, в пресс-службе не уточнили.

А вот новые нормы, касающиеся вопросов признания квалификации по профессиям рабочих, а также о запрете на заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения, уже включены в законопроект, который готовит к рассмотрению Министерство труда и соцзащиты.

Как ожидается, этот законопроект “Об изменении законов по вопросам трудовых отношений” будет внесён правительством в Палату представителей в апреле 2026 года.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news рассказал, что что этой весной министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала о задумке введения в Беларуси оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребёнка. Пока же существующий с 2020 года кратковременный социальный отпуск для отцов оплачивается лишь «по желанию нанимателя».

Новость Телеграф