В Евросоюзе объявили о введении пошлин на белорусское зерно

Опубликовано: 19.03.2024 09:35 , Обновлено: 19.03.2024

В странах Евросоюза объявили о введении пошлин на импорт белорусского и российского зерна. Об этом сообщило издание Financial Times.

Члены Еврокомиссии пообещали ввести нововведение в ближайшее время. Также власти планируют распространить пошлину на семена масличных культур и продукты их переработки. Подобные меры могут привести к росту цен как минимум на 50%, пишет издание “Комсомольская правда” со ссылкой на Financial Times.

В сообщении говорится, что размер пошлины уже определён: 95 евро за одну тонну. По словам политиков, новые правила позволят сократить спрос и “успокоить фермеров и некоторые страны-члены”.

Власти Беларуси эту информацию пока не комментировали.

Напомним, в марте премьер-министр Польши Донадьд Туск заявил, что правительство планирует ввести запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Беларуси и России.

Польские власти предложили ввести запрет на белорусские продукты. Какие и почему?