Польские власти предложили ввести запрет на белорусские продукты. Какие и почему?

Опубликовано: 01.03.2024 10:13 , Обновлено: 01.03.2024

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил ввести эмбарго на белорусские и российские продукты. Это случилось после его встречи с лидерами протестующих фермеров. Однако запрет должен коснуться не всего импорта, а только его части.

В частности, речь идет про сельскохозяйственную продукцию. В ближайшие дни Дональд Туск должен обсудить вопрос с лидерами протестующих фермеров.

По его словам, проблема переизбытка предложения и “неравной” конкуренции проистекает не только из торговли с Украиной, но и из “экспорта Беларуси и России”.

Отметим, первой страной, которая предприняла подобные меры, стала Латвия. В феврале текущего года власти балтийской республики ужесточили санкции на ввоз сельхозпродукции из Беларуси и России, отметило информагентство “Bloomberg”.

“Потребление продуктов российского происхождения несовместимо с моралью общества”, — заявил председатель бюджетного комитета Латвии Янис Рейрс.

Ранее “Телеграф” писал, что власти Великобритании объявили о расширении действующих экономических санкций против РБ и РФ. Санкционный список страны пополнили ещё два крупных белорусских предприятия, а также 50 российских компаний и физических лиц.

Великобритания ввела санкции ещё против двух белорусских предприятий