"В этом месяце все в шоке..." — Белоруска возмутилась сумме за текущий ремонт в жировке. Но согласились не все

🎥 Видео

Опубликовано: 20.02.2025 09:35 , Обновлено: 20.02.2025

Одна из жительниц Беларуси поделилась на просторах TikTok изрядно "потяжелевшей" жировкой за январь, которая повергла её в шок. Но больше всего женщину возмутила сумма за текущий ремонт: по её словам, она его "напросто не увидела". Между тем некоторые в комментариях недоумевали, "откуда такие суммы", приводя собственные цифры за первый месяц 2025 года.

Конечно, вводных данных белоруска предоставила не так уж и много. Точнее, совсем не предоставила: ни то, где находится квартира, ни количество квадратных метров, — ничего. Если верить предоставленной информации, за текущий ремонт женщина заплатила и вправду не мало — 76,93 рубля.

Что касается итоговой суммы за январь 2025 года, она также оказалась внушительной — 199,56 рублей. Впрочем, пользовательница TikTok не первая, кто начал жаловаться на большие суммы в начале текущего года. Напомним, в январе правительство подняло тарифы на ЖКУ в нашей стране.

Однако многие задались вопросом: за что такие деньги? По словам белоруски, никакого ремонта в доме она не видела, на что в комментариях ответили: “Если вы не видите, это не значит, что ремонт не идёт. У кого-то дома он точно идёт”. Других интересовало то, о каком вообще текущем ремонте речь, если в жировке второй строкой значится капитальный?..

“Когда делают ремонт в доме/ подьезде, появляется такой пункт в жировке, как текущий ремонт”, — отметил один из пользователей TikTok. Другой добавил: “Под текущий ремонт может попасть не только «покрасить стены в подъезде». Частичная замена/ ремонт инженерных систем тоже сюда входит, а цена там…”

К слову, часть белорусов жаловалась на повышение цен на ЖКУ, а другая часть, наоборот, возмущалась тем, откуда взялись такие суммы. “У меня трёхкомнатная. Прописано 4 человека. 112 рублей”, — заверила одна из подписчиц видеоплатформы. Другая добавила: “Где вы берёте такие расчётные? Гомель, 47 кв.м., текущий ремонт — 7,92, капитальный ремонт — 10.88. Всего начислено 84,18, электричество — 36 рублей. Итого — 120 рублей за месяц”.

Ранее Telegraf.news писал, что на днях первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец озвучил среднюю сумму для «стандартной квартиры», а также рассказал, почему тарифы на разные услуги ЖКХ повысили неравномерно.

В МАРТ озвучили сумму жировки на «стандартную квартиру» белорусов