В Эстонии прекратил работу крупнейший деревообрабатывающий завод после отключения от единой энергосистемы с Беларусью

Опубликовано: 17.02.2025 16:18 , Обновлено: 17.02.2025

В Эстонии после отключения от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) прекратил работу крупнейший завод-потребитель электричества Estonian Cell, занимающийся переработкой древесины. Об этом сообщил финансовый директор предприятия Меэлис Кузьма.

Он рассказал, что стремительный рост цен на электроэнергию на этой неделе вынудил компанию снова приостановить свое производство.

Меэлис Кузьма подчеркнул, что при нынешних ценах на электроэнергию «производство становится нерентабельным». Он также назвал абсурдом то, что на цену на электроэнергию определяет еще и погодный фактор.

«Мы остановили производство еще во вторник (11 февраля), и теперь каждый день в обед ждем цену следующего дня. Тот факт, что цена на электроэнергию зависит от погоды и, получается, влияет на наше производство, на самом деле абсурден», — сказал главный финансовый директор Estonian Cell в интервью Delhi Business Journal.

[info_b]По данным эстонского издания ERR, завод Estonian Cell остаётся убыточным уже не первый год подряд. Ситуация на достаточно энергоемком предприятии заметно ухудшилась в 2023 году на фоне общего роста цен электроэнергию. Если в 2021 и 2022 году завод получил прибыль в размере около 3 млн евро, то в 2023 году, согласно годовым отчётам, ушло в минус на 23 млн евро.

Несмотря на то, что итоговые отчёты за 2024 год ещё не составлены, а руководство предприятия заявляло о “нормализации” ситуации, бывший директор Estonian Cell Сийри Лахе заявила, что и прошлый год завод сработал в минус.[/info_b]

По данным Euronews, на прошлой неделе цены на электроэнергию в Эстонии резко выросли, как впрочем и во всем Балтийском регионе. По данным издания, средняя цена на электроэнергию составила 191 евро за МВт·ч, тогда как на неделей ранее она составляла всего 126 евро за МВт·ч, то есть повышение составило порядка 50% . Это был самый высокий показатель с начала 2025 года.

Эксперты компании эстонской компании Elering, оператора национальной системы передачи электроэнергии и природного газа, отмечали, что рост цен в основном обусловлен погодой (в том числе, отсутствием сильных ветров, что снижает производительность ветрогенераторов) и общей ситуацией на рынках.

На эти же причины (снижение выработки энергии солнечными и ветровыми электростанциями) указывал в интервью радио LRT и председатель Национального совета по регулированию энергетики Литвы Ренатас Поцюс.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Литва, Латвия и Эстония утром 8 февраля официально вышли из единого энергетического кольца с Беларусью и Россией. Журналисты Telegraf.news разобрались, что отключение стран Балтии от BRELL означает для Беларуси.

Литва, Латвия и Эстония отключились от общей энергосистемы с Беларусью и Россией