В ещё одной области Беларуси подорожал проезд в общественном транспорте

💼 Официально

Опубликовано: 12.04.2025 08:29 , Обновлено: 12.04.2025

Власти ещё одного региона Беларуси официально объявили о подорожании проезда в общественном транспорте. К Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областям, а также столице, которые подняли цены на проезд в начале апреля, присоединилась и Витебская область. Таким образом, единственный регион, где белорусы ещё ездят по старым ценам - это Гомельщина.

Согласно решению Витебского облисполкома №252 от 31 марта 2025 года, которое выложили на Национальном правовом портале 12 апреля, стоимость талончиков в городском транспорте подрастёт, как и ранее в других белорусских регионах, на 10 копеек . Решение областных властей вступит в силу уже с завтрашнего дня.

Таким образом, с 13 апреля фиксированный тариф на пассажирские перевозки в автобусах, троллейбусах и трамваях на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении на Витебщине составит 90 копеек (было - 80 копеек). Стоимость талона при покупке у водителя подрастёт, соответственно, с 85 копеек до 95 копеек.

Скорректировали региональные власти и предельный максимальный тариф за проезд в автобусах экспрессных маршрутов в регулярном сообщении. Теперь вместо прежних 90 копеек придётся платить ровно 1 рубль.

В решении Витебского облисполкома также прописано, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются городскими пассажирскими перевозками на экспрессных маршрутах, разрешается самостоятельно устанавливать тарифы, но они не должны превышать 1 рубля (для автобусов с максимальной массой более 5 тонн) или исходя из норматива рентабельности не более 15% (для автобусов с максимальной массой менее 5 тонн).

Прописали в решении и новую стоимость проездных. Она отличается для разных городов, в зависимости от населения. К примеру, цена месячного проездной на один вид транспорта изменится следующим образом:

в крупных городах (с населением более 250 тыс. человек) - с 36 до 40,50 рубля,

в городах с с населением от 50 до 250 тыс. человек — с 35,05 до 39,43 рубля,

в малых городах с населением менее 50 тыс. человек — с 30,6 до 34,42 рубля.

[info_b]С новыми ценами на другие виды проездных можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Подняли и стоимость километра проезда на пригородных маршрутах:

на обычных маршрутах – с 0,10 рубля до 0,11 рубля,

на скоростных – с 0,12 рубля до 0,13 рубля,

на экспрессных – с 013, рубля до 0,14 рубля,

на дополнительных рейсах – с 0,12 рубля до 0,13 рубля за 1 км.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после объявления о подорожании проезда в общественном транспорте столичные власти представили расчёты “реальной” себестоимости одной поездки. Так, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко заявила, что нынешнее подорожание — первое с 2022 года, а фактические затраты транспортников на перевозку одного пассажира значительно выше той суммы, что он платит.

«Не столь значимое повышение» — Мингорисполком на фоне подорожания проезда в транспорте подсчитал его «реальную стоимость». Сколько?