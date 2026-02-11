В ЕС предложили создать свой аналог американским Visa и Mastercard

Опубликовано: 11.02.2026 10:59 , Обновлено: 11.02.2026

Европейские банкиры призвали руководство Европейского союза (ЕС) как можно скорее разработать собственный аналог американским платежным системам Visa и Mastercard. С такой инициативой выступила Мартина Ваймерт, исполнительный директор «Европейской платежной инициативы» (EPI), в которую на данный момент входят 16 крупнейших региональных банков, таких как немецкий Deutsche Bank, французский BNP Paribas и британский цифровой банк Revolut.

По словам Мартины Ваймерт, в ЕС есть свои хорошие национальные платежные инструменты, но нет “ничего трансграничного”. Это, как пишет Reuters, на фоне нынешнего ухудшения трансатлантических отношений ЕС и США и постоянно растущих геополитических рисков только подогревает опасения европейских банкиров по поводу зависимости блока от американских платежных систем, таких как Visa и Mastercard.

По данным Европейского центробанка, которые привело издание Financial Times, в 2022 году около 66% операций по картам в ЕС проводились именно через американские Visa и Mastercard. По мнению Ваймерт, если отношения ЕС с американскими властями продолжат ухудшаться, Вашингтон вполне может использовать эти компании в качестве инструмента для давления на европейцев.

С этой же целью - снизить зависимость блока от неевропейских платежных систем - Европейский центробанк уже который год разрабатывает свой цифровой евро. Накануне Европейский парламент впервые всерьез поддержал эту идею, одобрив переговорную позицию Европейского совета по цифровой валюте центрального банка с возможностью как онлайн, так и офлайн-режима работы.

Планируется, что цифровой евро может быть выпущен уже к 2029 году, но это напрямую зависит от согласия европейских законодателей, а те до сих пор не проявляли к этому вопросу должного интереса. Теперь же европейские законодатели согласились с позицией своего центробанка, что цифровой евро необходим для укрепления валютного суверенитета ЕС и углубления единого рынка, а также для уменьшения фрагментации розничных платежей.

Одновременно с этим Европарламент призвал Европейский центробанк усилить мониторинг криптоактивов, предупредив, что переход к цифровым платежам, если его оставить на усмотрение частных поставщиков услуг, не входящих в ЕС, рискует создать новые формы дискриминации для пользователей и продавцов.

Кстати, в числе прочего чиновники ЕС предложили запретить все криптовалютные транзакции для России. Таким образом там хотят пресечь использование Москвой денежных потоков вне традиционной банковской системы, что может служить для обхода санкций.

Еврокомиссия предложила запретить все криптовалютные операции в России