В ЕАБР спрогнозировали ещё большее замедление инфляции в Беларуси в сентябре

Опубликовано: 19.09.2022 09:15 , Обновлено: 19.09.2022

В ЕАБР сообщили, что хотя средняя годовая инфляция в Беларуси замедлилась с 18,1% в июле до 17,9% в августе, базовая все равно выросла до 20,7%.

“Снижение роста потребительских цен объясняется удешевлением плодоовощной продукции… [Базовая инфлция] указывает на сохранение ценового давления, в том числе из-за нарушенных производственных и логистических цепочек”, - считают в ЕАБР.

В то же время там заявили, что в сентябре инфляция может замедлить рост ещё больше.

“Сдерживанию роста цен способствует слабый внутренний спрос и возросший урожай зерновых культур в Беларуси. Под воздействием этих факторов годовая инфляция может снизиться примерно до 17,5% г/г в сентябре”, - спрогнозировали в банке.

Ранее в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подтвердили, что в августе инфляция в Беларуси составила 17,9%. При этом там отметили, что снижение темпов роста цен произошло в августе в годовом выражении, а вот по сравнению с июлем цены выросли на 0,1%. В лидерах же цены на местные мясо, молоко и алкоголь. Иностранные продукты пошли еще дальше.

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