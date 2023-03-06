В ЕАБР рассказали, у кого из белорусов упали зарплаты на 10,3%. А у кого рост на 1,8%?

Опубликовано: 06.03.2023 10:48 , Обновлено: 06.03.2023

Аналитики Евразийского банка развития в своем еженедельном макрообзоре рассказали о наблюдаемой в Беларуси тенденции к повышению реальной заработной платы. Данный тренд весьма неравномерный: у части белорусов реальные зарплаты выросли на 1,8%, у других, наоборот, упали на 10,3%.

По данным ЕАБР, реальная заработная плата в Беларуси в январе 2023 года выросла на 1,6%, по сравнению с январем 2022 года. Рост зарплат в бюджетной сфере даже выше: +1,8% по отношению к январю прошлого года. Эксперты пояснили, что одним из значимых факторов, повлиявших на этот рост стало повышение базовой ставки.

Несмотря на то, что параллельно рост реальной зарплаты в отчетный период наблюдался практически по всем сферам экономической деятельности, были и исключения, выпадающие из наблюдаемой тенденции.

Так, в IT-сфере размеры реальных зарплат, наоборот, упали - на 10,3 % по сравнению с январем прошлого года. По мнению аналитиков ЕАБР, это объясняется главным образом сокращением индустрии информационных технологий в Беларуси в целом, а также масштабной релокацией сотрудников IT-компаний.

При этом в специалисты международной финансовой организации спрогнозировали, что властям удастся поддерживать реальные доходы белорусов на нынешнем уровне.

“В целом формирующийся тренд повышения реальной заработной платы будет поддерживать реальные доходы населения и потребление”, - заявили в ЕАБР.

Ранее Телеграф писал, что, по данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в 2022 году составили 96,4% к уровню 2021 года. То есть, они снизились на 3,6%.