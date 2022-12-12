В ЕАБР рассказали, почему снижение инфляции в Беларуси угрожает отложенным ростом цен

📊 Анализ

Опубликовано: 12.12.2022 10:18 , Обновлено: 12.12.2022

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 12 декабря опубликовали новый еженедельный обзор экономик стран ЕАЭС. Там объяснили, к чему может привести снижение инфляции в Беларуси и из-за чего.

Специалисты отметили, что инфляция в Беларуси в ноябре замедлилась до 13,3% с 15,2% в октябре. Они также увидели, что «в динамике потребительских цен продолжили проявляться эффекты введения новой системы ценового регулирования».

По их словам, на замедление инфляции повлияли слабый внутренний спрос и снижение давления со стороны валютного курса в результате укрепления белорусского рубля к российскому.

« В целом эффект ужесточения ценового регулирования на инфляцию оказался более значительным в сравнении с первоначальными ожиданиями. В связи с этим годовой рост цен, скорее всего, продолжит замедляться в ближайшие месяцы. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем», — подчеркнули в ЕАБР.

Напомним, ранее Белстат опубликовал данные по ценам в Беларуси за ноябрь. Оказывается, в прошлом месяце цены упали на 1,1% по сравнению с октябрем.