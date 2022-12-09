Белстат объявил о рекордной дефляции в Беларуси

Опубликовано: 09.12.2022 16:35 , Обновлено: 09.12.2022

Белстат опубликовал данные по ценам в Беларуси за ноябрь. Оказывается, в прошлом месяце цены упали на 1,1% по сравнению с октябрем.

Цены на продовольственные товары в ноябре упали на 0,6%, на непродовольственные — на 2,2%, а на платные услуги — на 0,4% по сравнению с октябрем.

При этом сводная инфляция по полному списку товаров и услуг составила в ноябре 13,3% (в октябре была на уровне 15,2%).

Согласно данным Белстата, цены на продовольствнные товары выросли в годовом выражении на 14,4% (15,9% в октябре), на непродовольственные товары — на 14,5% (17,7%), на услуги — на 9,8% (10,6%).