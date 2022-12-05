В ЕАБР рассказали, почему Беларусь стала ускоренно наращивать импорт

Опубликовано: 05.12.2022 09:30 , Обновлено: 05.12.2022

В Евразийском банке развития 5 декабря сообщили, что внешняя торговля Беларуси в октябре 2022 года была на 3,3% меньше, чем в прошлом году. Притом что экспорт сократился на 5,5%.

Импорт же в октябре был ниже прошлогоднего всего на 1%. Однако в ЕАБР считают, что на самом деле он быстро восстанавливается. Ведь в июле импорт был меньше прошлогоднего на 15,4%, а в августе на 12,6%.

“Восстановление импорта может быть преимущественно сосредоточено в потребительском сегменте. Поставки инвестиционных товаров в Беларусь за 9 месяцев упали почти на 29% в стоимостном выражении”, - уточнили а ЕАБР.

В банке не стали рассказывать, что же будет с экспортом Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что аналитики канадской компании Nutrien, одного из крупнейших производителей минеральных удобрений, опубликовали свежий отчет, в котором спрогнозировали значительное падении белорусского экспорта калия в 2022 году.

В канадской Nutrien предсказали падение экспорта белорусского калия на 50-60%