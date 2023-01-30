В ЕАБР рассказали, как вырастут зарплаты белорусов в начале 2023 года

Опубликовано: 30.01.2023 10:26 , Обновлено: 30.01.2023

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем еженедельном отчёте сообщил, что рынок труда в Беларуси в 2022 году был "сильным". Эксперты банка посчитали, что реальные зарплаты белорусов в 2023 году могут даже вырасти.

“Рынок труда в Беларуси в конце прошлого года оставался сильным. В декабре отмечен рост реальной заработной платы на 0,6% г/г. При этом уровень безработицы в IV квартале составил 3,6%, уменьшившись с 3,8% годом ранее”, - сообщили в ЕАБР причины, по которым решили, что с работой в Беларуси все было хорошо.

Впрочем, там отметили, что рост реальных зарплат белорусов был отмечен только после замедления инфляции. Ещё в ноябре, по данным Белстата, средняя начисленная зарплата (номинальная) хотя и выросла почти на 12 рублей и составила 1648,2 рубля, но реальная зарплата, которую считают с учётом инфляции, снизилась на 2% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Значительный рост средних зарплат был в декабре, но это традиционный период выплат премий и других надбавок. Как правило уже в январе средняя зарплата снижается. Однако в ЕАБР считают, что реальная в Беларуси не упадет и будет даже расти.

“Переход заработных плат к росту может быть связан с сильным замедлением инфляции в результате действия административных мер. Динамика реальной заработной платы может сохранить положительные годовые темпы роста в начале текущего года”, - спрогнозировали в ЕАБР.

Напомним, что министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявила, что в 2023 году зарплаты бюджетников планируют увеличить в среднем на 200 рублей, или на 16%. Но рост реальных зарплат будет зависеть от уровня инфляции в этом году.

Минтруда пообещало повысить зарплаты бюджетников на 16% в 2023 году