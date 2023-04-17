В ЕАБР предсказали снижение инфляции в Беларуси до 4% в ближайшие месяцы. А когда рост до 8%?
Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал 17 апреля очередной отчёт о состоянии инфляции в Беларуси и ЕАЭС. Там объяснили, почему темпы роста цен в стране резко упали и почему все равно вырастут.
Так, если в прошлом месяце годовая инфляция составила 11,7%, то в марте этого года – всего 6%. По информации ЕАБР, во многом это произошло из-за “исключения из расчетного периода данных за март 2022 года, когда наблюдался резкий рост потребительских цен”.
Также умеренную интенсивность инфляции объяснили слабым внутренним спросом и сохранением ценового регулирования.
Что касается прогнозов на второй квартал этого года, то Евразийский банк развития ожидает “дальнейшее замедление годовых темпов роста потребительских цен”, в результате чего годовая инфляция в Беларуси может снизиться до 4%.
Однако, по прогнозам ЕАБР, если внутренний спрос будет восстанавливаться, а дезинфляционный эффект ценового регулирования себя исчерпает, то годовая инфляция в Беларуси может ускориться к концу этого года.
Что касается базового прогноза Евразийского банка развития по инфляции в Беларуси по итогам года, то она может составить 8%.
Ранее Телеграф писал, что, согласно данным Белстата, цены в марте 2023 года выросли по сравнению с февралем всего на 0,6%, а с декабрем 2022 — на 2,6%.