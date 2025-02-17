В ЕАБР озвучили причину замедления инфляции в Беларуси

Опубликовано: 17.02.2025 11:04 , Обновлено: 17.02.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 17 февраля назвали причины замедления инфляции в Беларуси. Согласно их данным, существенное влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на регулируемые товары и услуги: 4% в январе после 4,4% в декабре 2024 года.

В своем еженедельном макрообзоре специалисты указали, что инфляция в Беларуси по итогам января этого года сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 5,2%.

В Евразийском банке развития также добавили, что динамика изменения цен по ключевым компонентам корзины носила “разнонаправленный характер”. Так, исходя из официальных данных Белстата, рост цен на непродовольственные товары замедлился в январе до 3,3% после 3,4% в декабре прошлого года.

«Продовольственная инфляция составила в январе 6,5% и сохранилась на уровне декабря прошлого года, при том что рост цен на сезонные овощи и фрукты снился до 2,7% после 5,2% месяцем ранее», - рассказали специалисты банка.

Вместе с тем цены на услуги выросли на 5,2%, отметили в ЕAБР, добавив что эксперты банка ожидают в ближайшие месяцы сохранение инфляции в Беларуси в диапазоне 5–5,5%.

Ранее Telegraf.news сообщал, что эксперты Евразийского банка развития назвали основную причину роста цен в Беларуси и за счет чего инфляция все же немного упала.

ЕАБР назвал основную причину роста цен в Беларуси в октябре. Почему инфляция упала?