В ЕАБР объяснили, за счёт чего Беларуси удалось за месяц увеличить ЗВР на 133,9 млн долларов

Опубликовано: 08.04.2024 09:42 , Обновлено: 08.04.2024

Экономисты Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 8 апреля, в своём еженедельном макрообзоре разъяснили, почему золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси за месяц выросли на 133,9 млн долларов. Согласно предварительным данным Национального банка страны, по состоянию на 1 апреля 2024 года их объём превысил 8,35 млрд долларов.

Ключевой причиной увеличения золотовалютных резервов Беларуси аналитики назвали повышение цен на золото. В марте они, по данным ЕАБР, подскочили на 8,1%. В результате стоимость монетарного золота в составе белорусских ЗВР, согласно данным Нацбанка, выросла на 291 млн долларов - до 3,5 млрд долларов.

Одновременно с этим резервные активы Беларуси в иностранной валюте за март снизились - на 158,1 млн долларов до 3,1 млрд долларов.

В целом же с начала года общий уровень золотовалютных резервов страны, согласно официальной статистике финансового регуляторв, подрос на 225,1 млн долларов.

Напомним, ранее эксперты ЕАБР объяснили, с чем связан рост уровня зарплат в Беларуси, наблюдаемый с начала года. Аналитики пояснили, на что повлияет ускорение роста зарплат и как это отразится на ценах в магазинах.

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