В ЕАБР объяснили причины «устойчивого снижения» инфляции в Беларуси

Опубликовано: 13.04.2026 09:49 , Обновлено: 13.04.2026

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) 13 апреля прокомментировали свежие данные по инфляции в Беларуси от Национального статистического комитета (Белстат). В ней специалисты усмотрели признаки "устойчивого снижения" инфляции и объяснили причины такой тенденции.

Согласно данным Белстата, в марте 2026 года цены в стране подросли в годовом сравнении на 5,4%, при этом в феврале показатель годовой инфляции был выше на 0,2 процентных пункта - 5,6%.

Общее замедление инфляции, как показывает официальная статистика, произошло за счёт снижения темпов роста цен на продовольствие. По этой категории товаров инфляция в прошлом месяце замедлилась до 7,8% с февральских 8,7%. В ЕАБР это объяснили более умеренным ростом цен на сезонные овощи и фрукты. По этой категории рост цен в марте составил всего 3,5%, тогда как в феврале было все 5,6%.

“Подкачал” в прошлом месяце лишь показатель инфляции в сфере услуг. Он, наоборот, ускорился с 5,4%в феврале до 6% в марте. Специалисты объяснили это тем, что правительство перенесло плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с января на март - это и дало такой скачок в этом показателей. Впрочем, общий показатель инфляции в Беларуси снижается уже не первый месяц.

“На фоне замедления базовой инфляции (6,4% после 6,8%) это указывает на устойчивость дезинфляционных процессов”, - заявили в ЕАБР и подтвердили свой предварительный прогноз по годовой инфляции в 2026-м. По их расчётам, его удастся удержать в пределах целевого параметра, определённого правительством — не выше 7% .

Кстати, если сравнить средние цены на потребительские товары и услуги за март и февраль, окажется, что в прошлом месяце некоторые продукты питания отличились не просто чисто символическим, а вполне существенным снижением цены. К примеру, свежие огурцы за месяц подешевели сразу на 12,3%, цитрусовые - на 6,7%, яблоки - на 4,2%. Но есть и те продукты, которые всё же заметно прибавили в цене.

Белстат отчитался о снижении инфляции в марте до 5,4%. Что подешевело, а что подорожало