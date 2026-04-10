Белстат отчитался о снижении инфляции в марте до 5,4%. Что подешевело, а что подорожало

📊 Анализ

Опубликовано: 10.04.2026 13:43 , Обновлено: 10.04.2026

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) 10 апреля опубликовал свежие данные по инфляции. Тенденция по ценам в марте сохранилась - общий показатель инфляции продолжил медленно снижаться, но происходит этот процесс неравномерно по разным категориям товаров и услуг. Посмотрели, что по итогам прошлого месяца в Беларуси подешевело, а за что белорусы стали платить больше, чем год назад.

Так, согласно свежему отчёту Белстата, в марте 2026 года годовой индекс потребительских цен на товары и услуги продолжил снижаться - такая тенденция наблюдается в Беларуси уже пятый месяц подряд. По итогам прошлого месяца инфляция опустилась ещё на 0,2 процентного пункта - до 5,4% , тогда как ещё в ноябре 2025 года этот показатель составил 7%

Замедлилась общая продовольственная инфляция. Если в феврале она подскочила аж на 8,7%, то по итогам марта снизилась до 7,8% .

При этом рост цен на непродовольственные товары, наоборот, ускорился, хоть и незначительно: в феврале инфляция по этой категории товаров составляла 2,1%, а в марте - уже 2,2% .

Больше всего цены в годовом сравнении прибавили в категории услуг. Напомним, в прошлом месяце в Беларуси подорожали некоторые услуги почты, а также проезд в общественном транспорте. Как следствие, если в феврале инфляция в этой категории замедлилась до 5,4%, то по итогам марта подскочила до 6% .

Что из продуктов подорожало, а что - подешевело?

Сравнив средние цены на потребительские товары и услуги за март и февраль, оказалось, что в прошлом месяце некоторые продукты питания отличились не просто чисто символическим снижением цены (как, к примеру, с подешевевшими на 0,4% шоколадными конфетами, “похудевшими” на 0,9% авокадо или на 0,5% красной икрой).

Так, свежие огурцы по итогам марта подешевели сразу на 12,3%: средняя цена по Беларуси в марте опустилась с 8,53 до 7,48 рублей. Такую парадоксальную тенденцию (ведь обычно свежие овощи к началу весны, наоборот, дорожают) можно объяснить началом сбора свежего урожая тепличных огурцов, который к марте уже начался у некоторых белорусских аграриев.

Цитрусовые (в расчёт Белстат берёт цены на апельсины, лимоны, мандарины, клементины) за месяц подешевели на 6,7% - с 7,46 до 6,96 рубля. Это объясняется сохраняющимся сезонным изобилием, поскольку на март всё ещё пик поставок дешевых мандаринов из Марокко, Турции и Египта, а также апельсинов. Также в марте несколько подешевели яблоки - на 4,2%, с 4,56 до 4,37 рубля.

Почти на рубль в среднем подешевел растворимый кофе - с 135,38 до 134,51 рубля (правда, в процентном отношении это лишь скромные 0,6%). А вот натуральный кофе, наоборот, снова прибавил в цене, причём на те же 0,6% - средняя цена выросла с 74,72 до 75,16 рубля.

Что ещё из продуктов подорожало в марте? Вот лишь небольшой список основных продуктов, которые чаще всего оказываются в корзинах белорусов.

Товар Февраль (руб.) Март (руб.) Изменение (руб.) Изменение (%) Помидоры свежие 10,27 11,46 +1,19 +11,6% Перец сладкий 13,33 15,93 +2,60 +19,5% Виноград 10,07 12,26 +2,19 +21,7% Гречка (крупа гречневая) 2,76 2,79 +0,03 +1,1% Говядина бескостная 26,68 27,39 +0,71 +2,7%

Кстати, буквально накануне Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) отчиталось о проверке торгового комплекса “Валерьяново”, расположенного под Минском. Её результатом стали административные дела и штрафы в тысячи рублей, выписанные сразу нескольким продавцам за завышение цен на свежие овощи и фрукты.

Поставщиков на минском рынке оштрафовали за помидоры по 19,38 BYN и огурцы по 9,9 BYN