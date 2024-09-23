В ЕАБР назвали «важнейший драйвер экономики» Беларуси и объяснили замедление роста сельхозпроизводства

Опубликовано: 23.09.2024 09:06 , Обновлено: 23.09.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 23 сентября, в еженедельном макрообзоре назвали "важнейший драйвер экономики" Беларуси, который в августе обеспечил прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на 2 процентных пункта. Специалисты также обратили внимание на замедление роста сельхозпроизводства и назвали его основную причину.

Так, исходя из официальных данных, публикуемых Белстатом, аналитики ЕАБР констатировали, что в январе-августе 2024 года ВВП в Беларуси подрос на 4,9% относительно аналогичного периода 2023 года. В январе-июле этого года наблюдался более существенный прирост ВВП - 5,5% относителньо аналогичного прошлогоднего периода.

Именно динамика производства в сельском хозяйстве, по мнению специалистов ЕАБР, негативно повлияла на изменение роста экономики. Причиной тому аналитики посчитали раннее начало уборочной компании, в частности, сбора зерновых: к августу он заметно замедлился. В результате если в январе-июле рост производства в сельском хозяйстве достигал 17% (относительно прошлогодних показателей), то по итогам января-августа этот показатель снизился почти на 10 процентных пунктов - до 7,2%.

А вот промышленность по-прежнему остаётся “важнейшим драйвером экономики”, заявили в ЕАБР, хотя и и там наблюдается некоторый спад: увеличения выпуска производства по итогам января-августа составил 7,1%, тогда как по итогам января-июля было плюс 7,5%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что заместитель директора по научной работе Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук Александр Готовский опубликовал статью, в которой говорится, что восстановительный рост белорусской экономики закончился в первой половине 2024 года. По его словам, в дальнейшем эффект низкой базы уже не будет обеспечивать высоких темпов роста.

«Вышла из зоны восстановительного роста» — НАН РБ предупредила об угрозах экономике Беларуси