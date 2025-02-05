Премьер-министр Беларуси Головченко призвал к «трансформации мышления». Для чего?

Опубликовано: 05.02.2025 19:36 , Обновлено: 05.02.2025

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о необходимости «комплексной трансформации не только экономики, но и мышления». Об этом он сообщил на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривался проект Национальной стратегии устойчивого развития страны до 2040 года.

По словам Головченко, в условиях «деглобализации, торговых войн и закрытия рынков», а также учитывая структуру белорусской экономики, ключевым направлением становится ускоренное развитие инноваций и внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, рассказало госагентство БелТА.

«Отвечать на глобальные вызовы (уже имеющиеся и те, которые возникнут в ближайшее время) традиционными мерами уже не очень получается», — подчеркнул премьер-министр. Для этого, по его мнению, требуется использовать «модели управления большими данными, искусственным интеллектом, нейросетями, аддитивных технологий» и пересмотреть подходы к подготовке кадров для новой экономики.

В проекте стратегии обозначены амбициозные цели до 2040 года:

Рост ВВП, инвестиций и экспорта почти в два раза.

Увеличение доли цифровой экономики в три раза.

Рост доли высокотехнологичных производств до 50%.

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 80,5 лет.

Среди прочих важных направлений работы Головченко назвал демографию, экологию, а также «стабилизацию численности населения» и «обеспечение устойчивого демографического развития». Он также поднял вопрос о развитии «серебряной экономики» (экономики, ориентированной на пожилых людей). В экологической сфере приоритетами он назвал циркулярную экономику и развитие зелёной инфраструктуры.

[info_b]Циркулярная экономика — это экономическая модель, основанная на возобновлении ресурсов, минимизации отходов и максимальном использовании уже существующих продуктов и материалов, в отличие от традиционной линейной модели «произвести-использовать-выбросить».[/info_b]

Глава правительства выразил надежду, что Национальная стратегия станет «действительно рабочим документом и руководством к действию для каждого управленца на всех уровнях».

Ранее редакция Telegraf.news писала, что в Беларуси стартовала разработка проекта модельного закона об искусственном интеллекте для стран СНГ.

Головченко заявил о разработке в Беларуси закона об искусственном интеллекте