В ЕАБР назвали причину ускорения инфляции в Беларуси до 7,4% и и дали прогноз к концу года

Опубликовано: 18.08.2025 10:18 , Обновлено: 18.08.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 18 августа в своём еженедельном макроэкономическом обзоре рассказали, в каком секторе экономики Беларуси ускорилась инфляция, что способствовало проинфляционному давлению и каков их прогноз по ценам до конца 2025 года.

Опираясь на данные Национального статистического комитета, специалисты ЕАБР констатировали, что в июле 2025 года годовая инфляция в Беларуси разогналась до 7,4% месяцем ранее этот показатель составлял 7,3%).

Ускорение инфляции специалисты отметили в секторе услуг . Там этот показатель в июле разогнался до 7,6% (в июне было 7,1%). Причиной тому, по словам аналитиков, стало плановое повышение регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги в середине года.

Инфляция в сфере продовольственных товаров , согласно анализу ЕАБР, в июле оставалась на уровне, близком к июньскому (+10,6% в июле после +10,5% в июне, относительно показателя за аналогичный период прошлого года). Одновременно с этим рост цен на сезонные овощи и фрукты за месяц заметном замедлился: если в июне подорожание составляло +17,6% (относительно июня 2024 года), то в июле этот показатель упал до +14,5% (относительно июля 2024 года).

Также замедлился рост цен на непродовольственные товары : 3% в июле после 3,2% месяцем ранее.

При этом показатель инфляционного давления в целом аналитики ЕАБР оценили как “повышенный”.

“Об этом свидетельствует динамика устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция ускорилась до 7,6% в июле после 7,4% в июне. Активный потребительский спрос, поддерживаемый увеличением реальных заработных плат (+11% г/г за январь-июнь 2025 г.), продолжит оказывать проинфляционное давление”, - дали свой прогноз эксперты.

По их расчётам, к концу 2025 года инфляция в Беларуси выйдет на уровень 7,7% .

Ранее Telegraf.news рассказал, что именно такой показатель инфляции для Беларуси ЕАБР закрепил в своём макроэкономическом прогнозе для 7 государств-участников, обновлённом по итогам первого полугодия. Проанализировав экономические тенденции начала 2025 года, специалисты пришли к выводу, что рост глобальной экономики замедлится по итогам года замедлится до 3%, а вот для Беларуси специалисты пересмотрели свой прогноз в пользу улучшения, но только по росту ВВП.

Новость Телеграф

Согласно же прогнозу правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны в 2025 году, утверждённому белорусскими властями в конце прошлого года, среднегодовая инфляция должна составить не более 5%.

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