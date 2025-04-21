В ЕАБР назвали главную причину роста экономики Беларуси

Опубликовано: 21.04.2025 09:35 , Обновлено: 21.04.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своём еженедельном макроэкономическом обзоре 21 апреля объяснили, за счёт чего Беларуси удалось нарастить валовой внутренний продукт (ВВП) за первые три месяца этого года, а также обрисовали ситуацию с инвестиционной активностью в стране.

По словам экспертов ЕАБР, страна с начала года “сохраняет устойчивые темпы роста экономики”. Так, официальные статистические данные показывают, что ВВП в январе-марте 2025 года подрос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обеспечить этот рост, по словам аналитиков, удалось за счёт тех секторов экономики, которые ориентированы на внутреннее потребление. Вот их показатели:

розничный товарооборот - плюс 10,8% (по сравнению с прошлым годом),

товарооборот общественного питания - плюс 5,5%.

А вот в промышленности, по данным ЕАБР, хоть и наблюдается рост, но он ниже, чем рост ВВП - всего +2,1% относительно прошлогодних показателей. При этом эксперты отметили увеличение запасов, объяснив это реализацией готовой продукции.

Что касается инвестиционной активности в Беларуси, то в ЕАБР отметили, что общий объём инвестиций увеличился на 18,3% за первые три месяца этого года. По их мнению, это способствовало увеличение закупок оборудования, которое выросло за этот период на 26,2% относительно прошлогоднего периода.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, в ЕАБР объяснили, почему внешняя торговля Беларуси показала минус в январе 2025 года, из-за чего внешний торговой оборот в начале года упал на 5,1%.

В ЕАБР назвали причины, почему внешняя торговля Беларуси ушла в минус на 5,1%