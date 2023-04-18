БСП предложил повысить в Беларуси налоги и сократить взносы в ФСЗН. Что известно?

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.04.2023 13:35 , Обновлено: 24.04.2023

Председатель Белорусского союза предпринимателей (БСП) Александр Калинин рассказал, как властям Беларуси и бизнесу, по его мнению, нужно реагировать на «вызовы» — западные санкции, риск трудовой миграции и релокации. Его предложения касаются налогов, а также взносов в ФСЗН.

Калинину задали вопрос, поддерживают ли производственный компании «корректировку ставок налогов» в 2024 году. В ответ он обратил внимание, что Беларусь «столкнулась» не только с санкциями, но и риском релокации, сообщила “Экономическая газета”.

«Соседние страны прилагают усилия к тому, чтобы к ним переезжали наиболее успешные белорусские компании и наша молодежь. Кстати, запросы по зарплате, по моим субъективным наблюдениям, у молодых людей в столице довольно высоки», — заявил он.

По его мнению, «реагировать на эти вызовы» нужно «путем создания более благоприятных условий для предпринимательской деятельности в стране».

«О чем идет речь? Если сравнивать налоговую нагрузку в Беларуси с европейским уровнем, мы увидим, что ставки акцизов и НДС у нас ниже по сравнению с развитыми и даже соседними странами. Например, в Польше стандартная ставка НДС – 23%, а у нас 20%», — подчеркнул он.

И добавил, что «если сравнить долю пенсионных отчислений, которые приходится уплачивать нашему бизнесу из фонда оплаты труда, то Беларусь в лидерах по сравнению с другими государствами».

Поэтому председатель БСП уверен, что нужно «вернуться к нереализованной части Директивы от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». В ней прописано «проведение на постоянной основе работы по снижению налоговой нагрузки, включая вопросы пенсионной страховой нагрузки нанимателей».

Калинин убежден, что «это создаст более привлекательные условия для ведения бизнеса в стране, и позволит работникам получать на руки более высокую зарплату».

Выпадающие доходы бюджета ФСЗН в случае снижения «пенсионных» отчислений для бизнеса эксперт предложил компенсировать «за счет нескольких источников».

Например, «направлять в ФСЗН часть доходов от реализации, сдачи в аренду и иного использования собственности, созданной трудом поколения нынешних пенсионеров. Это может быть часть прибыли государственных предприятий, часть арендной платы за госсобственность, часть доходов от приватизации».

Или же, по его словам, «это может быть временное повышение ставки НДС и акцизов».

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