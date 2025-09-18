В БРКА рассказали, как белорус сохранил 7000 рублей в споре с налоговой

Опубликовано: 18.09.2025 10:43 , Обновлено: 18.09.2025

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) поделились кейсом, как белорус с помощью защиты "максимально минимизировал претензии налоговых органов". Там рассказали, что, благодаря адвокату, он смог сохранить 7000 рублей.

Так, согласно информации БРКА, белорус с 2020 по 2024 гг. получал на свои счета деньги из-за границы. Налоговая инспекция “усмотрела нарушения и вынесла акт камеральной проверки физического лица”. Мужчине вменяли доход более 65 000 BYN, поэтому доначислили к уплате налог 8000 рублей, а также пени за каждый год.

При этом ему грозила и административная ответственность за нарушение сроков предоставления налоговых деклараций (ст. 14.2 КоАП) и неуплату сумм налогов физическим лицом (ч. 6 ст. 14.4 КоАП).

Поэтому мужчина решил обратиться к адвокату. Тот, в свою очередь, запросил выписки по его счетам и людей, от которых приходили деньги, изучил акт проверки и другие документы, а также “выявил слабые места в аргументации налоговой инспекции”. И, исходя из этого, составил юридически обоснованные возражения на акт камеральной проверки.

“Позиция строилась на том, что перечисления выступали возвратом займа, дарением, а где возможно – это перечисления от супруги. Документами, подтверждающими вышеназванное, выступали письменные объяснения лиц, долговые расписки, выписки со счетов всех лиц”, — рассказали в БРКА.

После этих людей вызывали в налоговую, где они подтвердили свои показания.

В итоге налоговая частично отменила доначисления на сумму 7 000 BYN , оставив только доначисления в размере 1 000 BYN. Кроме того, инспекторы сняли ответственность за неподачу налоговой декларации за 2020, 2021 и 2022 гг. были сняты.

“Данный случай наглядно показывает, что даже в спорах с налоговыми органами можно добиться результатов. Главное – это вовремя обратиться к профессионалу, который грамотно выстроит защиту и защитит интересы клиента”, — подытожили в БРКА.

Ранее Telegraf.news писал, что управление оперативных мероприятий Инспекции МНС по Минску опубликовало обращение к плательщикам налога на профессиональный доход, в котором дало «добрый совет, чтобы не стать невольными гостями нашего управления». В ведомстве рассказали о нарушениях и их последствиях.

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