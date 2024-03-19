В БПЦ предупредили о перебоях в работе приложения "Белкарт Pay". Когда?

Опубликовано: 19.03.2024 16:03 , Обновлено: 19.03.2024

В Банковском процессинговом центре (БПЦ) объявили о технологических работах, которые планируют провести 21 марта. Связано это с обновлением платёжного сервиса "Белкарт Pay".

Ожидается, что приложение приостановит свою работу в ночное время: с 05:00 до 06:30. В этот период должны пройти технологические работы, сообщили на официальном сайте БПЦ.

В организации принесли извинения и напомнили, что платёжные операции в мобильном приложении “Белкарт Pay” будут недоступны.

[info_b]“Белкарт Pay” — это мобильное приложение для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Оплачивать услуги при помощи “Белкарт Pay” можно во всех терминалах, где принимаются бесконтактные карты “Белкарт”.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что белорусские банки изменили требования к иностранным валютным банкнотам при их приёме в пунктах обмена. Новые критерии с признаками платежности валютных банкнот заработали с 1 февраля 2024 года.

Белорусские банки изменили требования к иностранным купюрам. Какие не примут в обменниках с 1 февраля?