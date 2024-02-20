В БПЦ предупредили белорусов о возможных проблемах с оплатой смартфоном
В Банковском процессинговом центре сообщили, что в среду, 21 февраля, возможны перерывы в работе мобильного приложения системы «Белкарт». Но только рано утром и ненадолго.
По информации БПЦ, 21 февраля с 5:00 до 6:30 будут проводить технологические работы, во время которых возможны перерывы в работе сервиса «Белкарт Pay». И принесли извинения «за доставленные неудобства».
Ранее Телеграф писал, что «Сбер Банк» в Беларуси объявил о старте образовательного проекта «СберПоколение» – для студентов, «которые уже сегодня готовы начинать работу над карьерными достижениями». И пригласил 30 человек. Что за проект и когда – последний день регистрации?
«Сбер Банк» предложил белорусским студентам бесплатную образовательную программу