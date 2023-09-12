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В БПЦ предупредили белорусов о сбоях СМС-оповещений и кодов от банков. Когда и кого затронет?

В БПЦ предупредили белорусов о сбоях СМС-оповещений и кодов от банков. Когда и кого затронет?
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) 12 сентября предупредил белорусов об очередных плановых технологических работах. Из-за них ночью 16 сентября клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться со сбоями в получении СМС-оповещений и кодов от банков.

Как пояснили в БПЦ, в период с 02:00 до 03:00 специалисты будут проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе. В связи с этим возможны перерывы в работе сервиса “СМС-оповещение” (СМС по совершенным операциям, доставке одноразовых кодов для аутентификации, кодов активации платежных приложений и пр.).

Это может коснутся банков, пользующихся услугами БПЦ:

  • Беларусбанк;
  • Белагропромбанк;
  • Белинвестбанк;
  • Банк «Решение»;
  • БНБ-Банк;
  • БСБ-Банк;
  • Паритет Банк;
  • Сбербанк;
  • Франсабанк;
  • Цептер Банк.

[info_b]Всего БПЦ обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков.[/info_b]

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