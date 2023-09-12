В БПЦ предупредили белорусов о сбоях СМС-оповещений и кодов от банков. Когда и кого затронет?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) 12 сентября предупредил белорусов об очередных плановых технологических работах. Из-за них ночью 16 сентября клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться со сбоями в получении СМС-оповещений и кодов от банков.
Как пояснили в БПЦ, в период с 02:00 до 03:00 специалисты будут проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе. В связи с этим возможны перерывы в работе сервиса “СМС-оповещение” (СМС по совершенным операциям, доставке одноразовых кодов для аутентификации, кодов активации платежных приложений и пр.).
Это может коснутся банков, пользующихся услугами БПЦ:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.
[info_b]Всего БПЦ обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков.[/info_b]
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