В БПЦ предупредили белорусов о сбоях СМС-оповещений и кодов от банков. Когда и кого затронет?

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Опубликовано: 12.09.2023 18:47 , Обновлено: 12.09.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) 12 сентября предупредил белорусов об очередных плановых технологических работах. Из-за них ночью 16 сентября клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться со сбоями в получении СМС-оповещений и кодов от банков.

Как пояснили в БПЦ, в период с 02:00 до 03:00 специалисты будут проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе. В связи с этим возможны перерывы в работе сервиса “СМС-оповещение” (СМС по совершенным операциям, доставке одноразовых кодов для аутентификации, кодов активации платежных приложений и пр.).

Это может коснутся банков, пользующихся услугами БПЦ:

Беларусбанк;

Белагропромбанк;

Белинвестбанк;

Банк «Решение»;

БНБ-Банк;

БСБ-Банк;

Паритет Банк;

Сбербанк;

Франсабанк;

Цептер Банк.

[info_b]Всего БПЦ обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков.[/info_b]

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