В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с оплатой карточками и снятием наличных. Когда?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) анонсировал возможные проблемы в работе карточек белорусских банков в субботу, 2 марта.
В БПЦ объяснили это технологическими работами на своем сетевом оборудовании. Перерывы в обслуживании возможны в промежуток с 03:00 до 06:00.
Так, перебои возможны у держателей карточек банков, пользующихся услугами центра:
- в сети организаций торговли (сервиса);
- в пунктах выдачи наличных;
- в устройствах самообслуживания;
- в банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
Центр принес извинения за потенциальные неудобства.
Напомним, услугами Банковского процессингового центра в Беларуси пользуются следующие банки:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.
Ранее Телеграф писал, что БПЦ предупредил белорусов о проблемах с оплатой смартфоном.
В БПЦ предупредили белорусов о возможных проблемах с оплатой смартфоном
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