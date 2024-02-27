В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с оплатой карточками и снятием наличных. Когда?

Опубликовано: 27.02.2024 12:34 , Обновлено: 27.02.2024

Банковский процессинговый центр (БПЦ) анонсировал возможные проблемы в работе карточек белорусских банков в субботу, 2 марта.

В БПЦ объяснили это технологическими работами на своем сетевом оборудовании. Перерывы в обслуживании возможны в промежуток с 03:00 до 06:00.

Так, перебои возможны у держателей карточек банков, пользующихся услугами центра:

в сети организаций торговли (сервиса);

в пунктах выдачи наличных;

в устройствах самообслуживания;

в банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Центр принес извинения за потенциальные неудобства.

Напомним, услугами Банковского процессингового центра в Беларуси пользуются следующие банки:

Беларусбанк;

Белагропромбанк;

Белинвестбанк;

Банк «Решение»;

БНБ-Банк;

БСБ-Банк;

Паритет Банк;

Сбербанк;

Франсабанк;

Цептер Банк.

Ранее Телеграф писал, что БПЦ предупредил белорусов о проблемах с оплатой смартфоном.

В БПЦ предупредили белорусов о возможных проблемах с оплатой смартфоном