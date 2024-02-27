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В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с оплатой карточками и снятием наличных. Когда?

В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с оплатой карточками и снятием наличных. Когда?
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) анонсировал возможные проблемы в работе карточек белорусских банков в субботу, 2 марта.

В БПЦ объяснили это технологическими работами на своем сетевом оборудовании. Перерывы в обслуживании возможны в промежуток с 03:00 до 06:00.

Так, перебои возможны у держателей карточек банков, пользующихся услугами центра:

  • в сети организаций торговли (сервиса);
  • в пунктах выдачи наличных;
  • в устройствах самообслуживания;
  • в банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Центр принес извинения за потенциальные неудобства.

Напомним, услугами Банковского процессингового центра в Беларуси пользуются следующие банки:

  • Беларусбанк;
  • Белагропромбанк;
  • Белинвестбанк;
  • Банк «Решение»;
  • БНБ-Банк;
  • БСБ-Банк;
  • Паритет Банк;
  • Сбербанк;
  • Франсабанк;
  • Цептер Банк.

Ранее Телеграф писал, что БПЦ предупредил белорусов о проблемах с оплатой смартфоном.

В БПЦ предупредили белорусов о возможных проблемах с оплатой смартфоном

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