В БПЦ объяснили, что делать белорусам, у кого на картах остался минус после массового банковского сбоя

Опубликовано: 10.07.2025 10:54 , Обновлено: 10.07.2025

В пресс-службе Банковского процессингового центра (БПЦ) объяснили, что делать белорусам, у которых 10 июля, после устранения вчерашнего технического сбоя, затронувшего три белорусских госбанка, остался минусовой баланс на карте.

В БПЦ заявили, что технический сбой в аппаратно-программном комплексе “успешно устранён”, все балансы клиентов Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка “приведены в актуальное состояние”, а операции по картам утром 10 июля уже проводятся “в штатном режиме”.

Однако, поскольку в соцсетях самого БПЦ и затронутых сбоем банков клиенты продолжили жаловаться на то, что не у всех проблема устранена (у кого-то всё осталось без изменений, у кого-то баланс пополнился, но на меньшую сумму), пресс-служба центра выступила с новым обращением к белорусам.

“В случае, если у вас возникли сомнения в актуальности остатка по вашей банковской платежной карточке, просим обращаться за разъяснениями в банк , выдавший карточку”, - призвали в БПЦ.

Там пояснили, что “несоответствие остатка”, в том числе и отрицательный остаток, может возникнуть “по причинам, не связанным с возникшим сбоем”. В качестве возможных причин “несоответствие остатка” в БПЦ привели следующие:

обработка валюто-обменных операций,

наличие возвратов,

списания по требованию в автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств и другие.

Ранее Telegraf.news рассказал, что клиенты банков, затронутых техническим сбоем БПЦ потребовали от банков компенсаций за доставленные неудобства и волнения.

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