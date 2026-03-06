В Борисове рассказали, какие зарплаты предлагают женщинам, чтобы "хорошо зарабатывали"

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Опубликовано: 06.03.2026 11:17 , Обновлено: 06.03.2026

В Борисове в преддверии Дня женщин, который в Беларуси отмечают 8 марта, провели специализированную ярмарку вакансий под говорящим названием "Женщина в мире возможностей". Представители местных предприятий из самых разных сфер экономики озвучили свои предложения для женщин, которые хотят "хорошо зарабатывать".

На ярмарке собрались представители самых разных предприятий, от производителей пищевых продуктов до предприятий тяжёлой промышленности. Практически на каждом из них готовы подобрать вакансию, подходящую женщине, обещая при этом не только предусмотренные трудовым законодательством социальные гарантии, но и дополнительные бонусы.

Впрочем, если список вакансий для женщин охотно озвучивал каждый работодатель, конкретные зарплаты, которые готовы предложить дамам, желающим не просто устроиться на работу, но и “хорошо зарабатывать”, назвали лишь некоторые.

Так, местный производитель мороженого и популярных творожных сырков “Нордар” самыми перспективными вакансиями для женщин у себя назвал следующие:

укладчик-упаковщики - с зарплатой на старте от 1300 рублей,

оператор линии производства мороженого - от 1600 рублей.

Гораздо большую зарплату женщинам пообещали на новой площадке компании “БАЗтьюб”, которая занимается производством стальных труб:

диспетчеру там пообещали платить от 1700 рублей на руки,

слесарю механосборочных работ - от 2200 рублей.

В обоих случаях женщин на предприятия готовы брать без опыта работ, обещая провести обучение на производстве, но условия труда подойдут далеко не каждой женщине, особенно, если в семье есть маленькие дети. Работать на производственной линии в обоих случаях придётся в две смены, по 12 часов (то есть периодически придётся выходить в ночную смену), а не по классической пятидневке с 8-часовым рабочим графиком, на который рассчитывают многие мамы, особенно, одинокие.

Напомним, в прошлом месяце Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства «сбалансировать» зарплаты белорусов - добиться роста производительности труда, чтобы зарплаты не опережали этот ключевой показатель, и одновременно с этим разобраться с предприятиями, где работники “с трудом зарабатывают” полторы минималки.

Лукашенко потребовал «сбалансировать» зарплаты белорусов – «Должны упираться и работать»