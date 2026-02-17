Лукашенко потребовал «сбалансировать» зарплаты белорусов – «Должны упираться и работать»

Опубликовано: 17.02.2026 13:16 , Обновлено: 17.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства «сбалансировать» зарплаты белорусов - добиться роста производительности труда, чтобы зарплаты не опережали этот ключевой показатель, и одновременно с этим разобраться с предприятиями, где работники "с трудом зарабатывают" полторы минималки.

Принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, Президент раскритиковал его за опережающий рост реальной заработной платы белорусов над производительностью труда. По словам Лукашенко, правительство ошибочно “выпячивает как великое достижение” рост благосостояния населения страны, но сам этот рост не обеспечен “эффективным трудом”.

В подтверждение своих слов, глава государства привёл данные за прошлый год: производительность труда по итогам года подросла на 1%, тогда как реальные зарплаты - в среднем на 9%. Такая тенденция, по словам Лукашенко, сохраняется уже не первый год. В результате сейчас коэффициент “производительность - зарплата”, не превышает единицы - 0,93.

“Какая цена такому благосостоянию, которое мы выпячиваем как великое достижение?” - задался вопросом глава государства и потребовал от правительства “увеличивать отдачу” от работников в Беларуси.

[inf]Согласно Постановлению Совета министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744 «Об оплате труда работников», в государственных организациях и компаниях с долей государства более 50% поднимать зарплату работникам можно только при условии опережающего роста производительности труда, то есть коэффициент “производительность-зарплата” должен быть не менее 1,0.

По закону, в случае, если темп роста зарплаты превышает темп роста производительности (коэффициент меньше 1), фонд заработной платы за соответствующий месяц подлежит корректировке (уменьшению) до достижения необходимого паритета.

Действие этого постановления временно приостанавливалось для некоторых отраслей экономики, но в целом механизм остается базовым инструментом контроля эффективности. [/inf]

По словам Лукашенко, по производительности труда Беларусь в 2-3 раза отстаёт от “развитых стран”.

“Так может, надо увеличивать отдачу? Если кадры держите, кадры должны упираться и работать. И не в посреднических структурах, а на производстве”, - процитировало главу государства агентство БЕЛТА.

При этом он подчеркнул, что не призывает “чохом обрезать доходы работающих”, но потребовал от правительства сбалансировать “все потоки в экономике”.

“Чтобы потом не пришлось героически исправлять ошибки или, хуже того, оставить их будущим управленцам”, - пояснил своё требование Президент.

Одновременно с этим Лукашенко потребовал от правительства разобраться с другой “крайностью” по зарплатам и исправить ситуацию там, где работники “с трудом зарабатывают полторы минимальные зарплаты” и после вычета налогов получают на руки в районе 1,1 тыс. рублей. По словам Президента, таких предприятий (строительные компании, образовательные центры, поликлиники) по всей стране не менее 150, а работает там порядка 7 тыс. человек.

“Как расценивать данный факт? Что это - низкоквалифицированный труд, узаконенное рабство или уход от налогов и зарплата в конверте?” - задался вопросом глава государства и предложил, при необходимости, перевести работников с этих 150 предприятий в другие организации, потребовав от руководства “дисциплины и организации труда”.

Кстати, в начале февраля эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) дали прогноз по зарплатам в Беларуси на ближайшее время. По их расчётам, уверенный рост заработков белорусов, наблюдавшийся в конце прошлого года, пока продолжится и будет подстёгивать спрос на внутреннем рынке.

ЕАБР спрогнозировал белорусам рост зарплат