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В Белстате назвали продукты, которые подешевели в июле до 36%. А что подорожало?

В Белстате назвали продукты, которые подешевели в июле до 36%. А что подорожало?
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📊 Анализ

Национальный статистический комитет опубликовал данные об изменении потребительских цен в июле 2025 года. Так, по их подсчётам, инфляция за месяц составила 0,2%, за год — 7,4%. Журналисты Telegraf.news изучили отчёты Белстата о средних ценах и выяснили, какие товары заметнее всего изменились в цене за последний месяц.

Главным драйвером месячной инфляции, по данным Белстата, стали платные услуги , которые за июль подорожали на 0,7%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,1%, а на продовольственные — остались практически на прежнем уровне (+0,02%).

В годовом выражении, по официальной статистике, больше всего подорожали именно продукты питания — на 10,6%. Непродовольственные товары за тот же период прибавили в цене 3%, а услуги — 7,6%.

Общую инфляцию за год Белстат оценил в 7,4%.

Лидеры по снижению цен

Лидером по удешевлению товаров в июле стала белокочанная капуста . Её средняя цена по стране, судя по сведениям Белстата, упала более чем на 36% — с 2,45 до 1,56 рубля  за килограмм.

Вслед за ней идут и другие овощи. Огурцы, исходя из официальных данных, стали дешевле почти на 26%, картофель, перец и помидоры — более чем на 15%. В топ-10 также попали и непродовольственные товары: детские коляски, утюги и женская обувь.

ПродуктЦена в июнеЦена в июлеИзменение, %
Капуста белокочанная свежая2,451,56-36,33%
Огурцы свежие5,554,11-25,95%
Картофель3,132,62-16,29%
Перец сладкий11,899,96-16,23%
Помидоры свежие7,156,03-15,66%
Коляска детская713,41642,78-9,90%
Чеснок13,3012,10-9,02%
Бананы5,875,57-5,11%
Туфли из искусственной кожи женские66,7964,64-3,22%
Утюг электрический122,42118,91-2,87%

Что подорожало?

В этом рейтинге лидером стала морковь , которая за месяц в среднем прибавила в цене 44%. В июне, по данным статистического комитета, 1 кг моркови стоил 2,18 рубля , а в июле — 3,14 рубля .

В списке подорожавших товаров также оказались не только продукты питания (говядина, яблоки, рыба), но и непродовольственные товары, например, триммеры и наручные часы.

ПродуктЦена в июнеЦена в июлеИзменение, %
Морковь2,183,14+44,04%
Говядина (кроме бескостного мяса)14,1415,81+11,81%
Триммер, мотокоса, газонокосилка444,26484,91+9,15%
Яблоки6,126,66+8,82%
Часы наручные159,11171,54+7,81%
Рыба живая11,4512,28+7,25%
Горох, фасоль4,604,89+6,30%
Субпродукты из птицы5,455,75+5,50%
Говядина тушеная консервированная (за 1 усл. банку весом 350 г)5,355,58+4,30%
Колбаса сырокопченая, сыровяленая27,5528,32+2,80%

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что депутаты белорусского парламента накануне проверили цены и ассортимент в магазинах в своих избирательных участках. Так, все отчитались о хорошем ассортименте, многие отметили «снижение» или «стабильность» цен на продукты.

Стабильность и снижение? Депутаты отчитались о проверках цен в магазинах по всей Беларуси

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