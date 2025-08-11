В Белстате назвали продукты, которые подешевели в июле до 36%. А что подорожало?

📊 Анализ

Опубликовано: 11.08.2025 11:53 , Обновлено: 11.08.2025

Национальный статистический комитет опубликовал данные об изменении потребительских цен в июле 2025 года. Так, по их подсчётам, инфляция за месяц составила 0,2%, за год — 7,4%. Журналисты Telegraf.news изучили отчёты Белстата о средних ценах и выяснили, какие товары заметнее всего изменились в цене за последний месяц.

Главным драйвером месячной инфляции, по данным Белстата, стали платные услуги , которые за июль подорожали на 0,7%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,1%, а на продовольственные — остались практически на прежнем уровне (+0,02%).

В годовом выражении, по официальной статистике, больше всего подорожали именно продукты питания — на 10,6%. Непродовольственные товары за тот же период прибавили в цене 3%, а услуги — 7,6%.

Общую инфляцию за год Белстат оценил в 7,4%.

Лидеры по снижению цен

Лидером по удешевлению товаров в июле стала белокочанная капуста . Её средняя цена по стране, судя по сведениям Белстата, упала более чем на 36% — с 2,45 до 1,56 рубля за килограмм.

Вслед за ней идут и другие овощи. Огурцы, исходя из официальных данных, стали дешевле почти на 26%, картофель, перец и помидоры — более чем на 15%. В топ-10 также попали и непродовольственные товары: детские коляски, утюги и женская обувь.

Продукт Цена в июне Цена в июле Изменение, % Капуста белокочанная свежая 2,45 1,56 -36,33% Огурцы свежие 5,55 4,11 -25,95% Картофель 3,13 2,62 -16,29% Перец сладкий 11,89 9,96 -16,23% Помидоры свежие 7,15 6,03 -15,66% Коляска детская 713,41 642,78 -9,90% Чеснок 13,30 12,10 -9,02% Бананы 5,87 5,57 -5,11% Туфли из искусственной кожи женские 66,79 64,64 -3,22% Утюг электрический 122,42 118,91 -2,87%

Что подорожало?

В этом рейтинге лидером стала морковь , которая за месяц в среднем прибавила в цене 44%. В июне, по данным статистического комитета, 1 кг моркови стоил 2,18 рубля , а в июле — 3,14 рубля .

В списке подорожавших товаров также оказались не только продукты питания (говядина, яблоки, рыба), но и непродовольственные товары, например, триммеры и наручные часы.

Продукт Цена в июне Цена в июле Изменение, % Морковь 2,18 3,14 +44,04% Говядина (кроме бескостного мяса) 14,14 15,81 +11,81% Триммер, мотокоса, газонокосилка 444,26 484,91 +9,15% Яблоки 6,12 6,66 +8,82% Часы наручные 159,11 171,54 +7,81% Рыба живая 11,45 12,28 +7,25% Горох, фасоль 4,60 4,89 +6,30% Субпродукты из птицы 5,45 5,75 +5,50% Говядина тушеная консервированная (за 1 усл. банку весом 350 г) 5,35 5,58 +4,30% Колбаса сырокопченая, сыровяленая 27,55 28,32 +2,80%

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