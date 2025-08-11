В Белстате назвали продукты, которые подешевели в июле до 36%. А что подорожало?
Национальный статистический комитет опубликовал данные об изменении потребительских цен в июле 2025 года. Так, по их подсчётам, инфляция за месяц составила 0,2%, за год — 7,4%. Журналисты Telegraf.news изучили отчёты Белстата о средних ценах и выяснили, какие товары заметнее всего изменились в цене за последний месяц.
Главным драйвером месячной инфляции, по данным Белстата, стали платные услуги , которые за июль подорожали на 0,7%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,1%, а на продовольственные — остались практически на прежнем уровне (+0,02%).
В годовом выражении, по официальной статистике, больше всего подорожали именно продукты питания — на 10,6%. Непродовольственные товары за тот же период прибавили в цене 3%, а услуги — 7,6%.
Общую инфляцию за год Белстат оценил в 7,4%.
Лидеры по снижению цен
Лидером по удешевлению товаров в июле стала белокочанная капуста . Её средняя цена по стране, судя по сведениям Белстата, упала более чем на 36% — с 2,45 до 1,56 рубля за килограмм.
Вслед за ней идут и другие овощи. Огурцы, исходя из официальных данных, стали дешевле почти на 26%, картофель, перец и помидоры — более чем на 15%. В топ-10 также попали и непродовольственные товары: детские коляски, утюги и женская обувь.
|Продукт
|Цена в июне
|Цена в июле
|Изменение, %
|Капуста белокочанная свежая
|2,45
|1,56
|-36,33%
|Огурцы свежие
|5,55
|4,11
|-25,95%
|Картофель
|3,13
|2,62
|-16,29%
|Перец сладкий
|11,89
|9,96
|-16,23%
|Помидоры свежие
|7,15
|6,03
|-15,66%
|Коляска детская
|713,41
|642,78
|-9,90%
|Чеснок
|13,30
|12,10
|-9,02%
|Бананы
|5,87
|5,57
|-5,11%
|Туфли из искусственной кожи женские
|66,79
|64,64
|-3,22%
|Утюг электрический
|122,42
|118,91
|-2,87%
Что подорожало?
В этом рейтинге лидером стала морковь , которая за месяц в среднем прибавила в цене 44%. В июне, по данным статистического комитета, 1 кг моркови стоил 2,18 рубля , а в июле — 3,14 рубля .
В списке подорожавших товаров также оказались не только продукты питания (говядина, яблоки, рыба), но и непродовольственные товары, например, триммеры и наручные часы.
|Продукт
|Цена в июне
|Цена в июле
|Изменение, %
|Морковь
|2,18
|3,14
|+44,04%
|Говядина (кроме бескостного мяса)
|14,14
|15,81
|+11,81%
|Триммер, мотокоса, газонокосилка
|444,26
|484,91
|+9,15%
|Яблоки
|6,12
|6,66
|+8,82%
|Часы наручные
|159,11
|171,54
|+7,81%
|Рыба живая
|11,45
|12,28
|+7,25%
|Горох, фасоль
|4,60
|4,89
|+6,30%
|Субпродукты из птицы
|5,45
|5,75
|+5,50%
|Говядина тушеная консервированная (за 1 усл. банку весом 350 г)
|5,35
|5,58
|+4,30%
|Колбаса сырокопченая, сыровяленая
|27,55
|28,32
|+2,80%
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