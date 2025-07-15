В Белстате назвали причину сокращения производства сельхозпродукции

Опубликовано: 15.07.2025 12:57 , Обновлено: 15.07.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал данные о производстве сельскохозяйственной продукции в Беларуси за январь-июнь 2025 года. Согласно официальной информации, объём производства в сопоставимых ценах составил 97,3% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Как пояснили в самом Белстате, такое снижение темпа производства обусловлено « более поздними сроками начала уборки и заготовки кормов в текущем году».

Всего в хозяйствах всех категорий за первое полугодие было произведено продукции на 12,4 млрд рублей . В том числе сельскохозяйственные организации произвели продукцию на 12,1 млрд рублей (97,5% к уровню прошлого года).

По конкретным видам продукции комитет привёл такие показатели:

Скот и птица (в живом весе): произведено 902,4 тыс. тонн.

и (в живом весе): произведено 902,4 тыс. тонн. Молоко : 4582,6 тыс. тонн.

: 4582,6 тыс. тонн. Яйца : 1945,8 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций пришлось 97,6% общего объёма производства скота и птицы, 98,1% молока и 88% яиц, сообщили статистики.

По состоянию на 1 июля 2025 года Белстат насчитал в сельхозорганизациях 4 млн голов крупного рогатого скота (в том числе 1,4 млн коров) и 2 млн голов свиней. Заготовлено, по их сведениям, 2 млн тонн кормовых единиц из трав.

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