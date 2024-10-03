В белорусском Альфа-Банке рассказали, что будет с картами клиентов после введения санкций

Опубликовано: 03.10.2024 15:52 , Обновлено: 03.10.2024

В белорусском Альфа-Банке, против которого 3 октября британское правительство ввело экономические санкции, рассказали, как это обстоятельство повлияет на работу финансового учреждения и что будет с картами клиентов.

Пока и банковские карты, и все сервисы компании “продолжают работать в стандартном режиме”, сообщили в пресс-службе банка.

Там пояснили, что сейчас специалисты компании “юридически разбираются в документе санкций”.

“По предварительной оценке, они не окажут заметного влияния на нашу работу. Будем держать вас в курсе и оперативно поделимся новостями, если что-то изменится”, - пообещали в компании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 3 октября васти Великобритании объявили о включении в свой санкционный список белорусского Альфа-Банка. С этого момента любые активы или экономические ресурсы банка, а также любых принадлежащим ему и подконтрольных ему компаний в Великобритании будут заморожены, а местным компаниям теперь запрещено вести бизнес в Альфа-Банком под страхом уголовного преследования.

Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа-Банка. Что запретила?