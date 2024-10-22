В белорусских санаториях рассказали, во сколько обойдётся новогодний банкет. А сколько придётся отдать за номер?

Опубликовано: 22.10.2024 15:51 , Обновлено: 22.10.2024

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский 22 октября рассказал, сколько мест уже забронировано в белорусских санаториях на период новогодних праздников и как сильно поднялась цена на номера на праздничный период. Он также озвучил цены на новогодний банкет.

По словам Болбатовского, на данный момент забронировали уже 84% номеров в белорусских санаториях на новогодние и рождественские праздники. Бронь на период с ноября по январь также, судя по озвученной чиновником статистике, идёт активным ходом:

на ноябрь забронированы уже 88% мест,

на декабрь - 65% мест,

на январь - 57%.

Что касается цен, то осенью они традиционно снижаются. Так, летом стоимость одного койко-дня в санаториях Беларуси она составляла 125 рублей, а в четвертом квартале, предварительно, составит 115 рублей, сообщило госагентство БЕЛТА. Впрочем, на период новогодних и рождественских праздников цены вновь ожидаемо пойдут вверх.

Так, уже сейчас стоимость одного дня в санатории на этот период установлена на уровне 139 рублей . По сравнению с прошлым годом, по словам Болбатовского, цена подросла примерно на 10% . Впрочем, желающим встретить Новый год в санатории с культурно-развлекательной программой отдельно придётся оплатить стоимость банкета. Она, по словам Болбатовского, составит порядка 250 рублей на человека .

Между тем, по данным портала интернет-портала Sanatorii.by, цены на новогодние банкеты в белорусских санаториях стартуют от 175 рублей на человека. В сумму ниже среднего, например, “вписался” санаторий “Рудня”, расположенный в Логойском районе Минской области. Путёвки туда, заметим, можно приобрести не менее чем на 7 дней. За эту цену гостям праздничного банкета предложили два вида салатов, профитроли с традиционным новогодним салатом “Оливье”, две рыбные закуски, мясную и овощную нарезку, три вида горячих блюд, фрукты и сладкие десерты.

Впрочем, есть санатории с бюджетом новогоднего банкета почти в два раза выше среднего. Так, санаторий “Ружанский” в Брестской области предложил встретить новогоднюю ночь под песни Александра Солодухи, с шампанским и подарками от Деда Мороза. Обойдётся такой банкет одному гостю в 445 рублей , согласно данным Sanatorii.by.

Ранее Telegraf.news рассказал, какие номера и за какие цены предлагают в конце декабря — начале января белорусские здравницы.

От 1358 до 4516 рублей. Сколько стоит отдых на новогодние праздники в белорусских санаториях?