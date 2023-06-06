В "Беллегпроме" рассказали, через какую страну научились поставлять свои товары в ЕС

Опубликовано: 06.06.2023 12:39 , Обновлено: 06.06.2023

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина 6 июня призналась, что некоторые белорусские предприятия продолжают поставлять свою продукцию в европейские страны. "Многие процессы по реализации продукции пошли просто через наших турецких коллег", пояснила она в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню работников легкой промышленности.

По словам Лугиной, в 2022 году предприятия, входящие в состав концерна “Беллегпрома”, лишились многих высокомаржинальных рынков, таких как Украина, Евросоюз, США и Канада. Компенсировать эти потери удалось, по её словам, главным образом, за счет российского рынка.

Выступая в ходе пресс-конференции в Белорусском пресс-центре, она рассказала, что из 52 стран, в которые предприятия “Беллегпрома” поставляли свою продукцию, самым высокомаржинальным (то есть дающим самую высокую чистую прибыль) для Беларуси был украинский рынок.

Однако, по словам Лугиной, переориентировать потоки продукции в условиях санкций предприятиям “Беллегпрома” было проще, чем другим отраслям. С наибольшими сложностями столкнулись три предприятия - Оршанский льнокомбинат, “Витебские ковры” и Добрушский фарфоровый завод. Экспорт продукции этих трех предприятий, в основном, шёл в страны ЕС.

“Беллегпром” планирует экспортировать продукции на 2 млрд долларов в 2023 году

Председатель “Беллегпрома” также озвучила целевые показатели по экспорту продукции на 2023 год - 2 млрд долларов.

“Большинство предприятий видят свое развитие и свой рынок в Российской Федерации. Мы видим стабильный экспорт в российские регионы уже на протяжении второго года”, - заявила она.

Лукашенко приказал «Беллегпрому» занять белорусский рынок, который отдали «непонятно кому»

Напомним, в конце прошлого года Александр Лукашенко принял с докладом главу концерна «Беллегпром» Татьяну Лугину и заявил, что у концерна появился шанс занять на российском и белорусском рынках нишу, которую после ужесточения западных санкций покинули зарубежные компании.

“Если вы за это время, как и другие отрасли, не подниметесь, грош вам цена”, - заявил тогда Лукашенко.

В конце мая глава “Беллегпрома” поддержала предложение экономиста Георгия Грица обязать такие иностранные торговые сети, как Zara, продавать в том числе и белорусскую продукцию.