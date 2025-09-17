Чем фермеры пообещали "похвастаться" на ярмарках в Минске? В Мингорисполкоме объявили список

Опубликовано: 17.09.2025 16:50 , Обновлено: 17.09.2025

В Мингорисполкоме сообщили, что на сезонных ярмарках в Минске, которые начнут работу в предстоящие выходные, продавать будут различные овощи, закатки и сало. В чем ещё особенность нового ярмарочного сезона?

По словам Елены Нагорной, начальника управления торговли Минской мэрии, некоторые производители даже “хвастаются”, что будут продавать “различные сорта” картофеля.

“Наши крупные фермеры отмечают, что в этом году недостатка картофеля не будет”, - заверила чиновница.

Также на ярмарках в Минске продавцы предложат:

лук,

морковь,

капусту,

свеклу.

Также можно будет купить: мясо, колбасу, сало, домашние заготовки, соленья, варенья, томаты в банках, мед и продукты пчеловодства, цветы, рассада и саженцы.

Что будет с ценами, в Мингорисполкоме не уточнили. Но традиционно, например, в 2024 году, цены на ярмарках ниже, чем в магазинах. На самой крупной ярмарке в Чижовке у ледовой арены в прошлом году цены на говядину были евда ли не 1,5-2 раза ниже магазинных. А вот на свинину почти не отличались.

Томаты, перцы и картошку на ярмарке можно было купить тоже по цене ниже, чем в торговых сетях.

Ранее Telegraf.news писал, что в Мингорисполкоме пообещали оказать помощь с доставкой покупок 3 категориям покупателей на традиционных осенних ярмарках.

Организаторы осенних ярмарок пообещали помощь с доставкой 3 категориям белорусов. Когда заработают?