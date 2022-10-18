В "Белгоспищепроме" запланировали импортировать в Беларусь 50 тыс тонн сахара

Опубликовано: 18.10.2022 19:30 , Обновлено: 18.10.2022

В пресс-службе концерна "Белгоспищепром" сообщили, что запланировали импортировать в Беларусь сахар-сырец "исходя из необходимости обеспечения сбалансированности на потребительском рынке и промышленной переработки, в размере не более 50 000 тонн".

Весной в государственном концерне планировали завезти в Беларусь 20 тысяч тонн сахара.

А в октябре глава концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков и министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписали график поставки сахара на 2023 год. Таким образом там хотели гарантировать “бесперебойное обеспечение внутреннего рынка сахаром”. Тогда же заявили, что сахара в Беларуси хватает и ещё останется на экспорт.

“Потребитель может быть уверен в том, что сахар всегда будет на полках. В этом году у нас очень хороший урожай сахарной свеклы, мы уже увеличили объем хранения сахара для внутреннего рынка – на 20 тыс. т больше, чем в текущем году, и на 40 тыс. т больше среднего потребления населением за последние годы”, – рассказал глава министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

С ним согласился и глава “Белгоспищепрома” Олег Жидков.

“Мощности заводов позволяют ежедневно фасовать до 900 т сахара. Этого достаточно для обеспечения выполнения всех необходимых заявок… С учетом хорошего урожая этого года планируем создать достаточные объемы для экспорта сахара на традиционные направления”, - [link href=“https://www.bgp.by/ru/news-ru/view/saxara-xvatit-vsem-2524-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link] тогда председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 октября побещали, что в результате приказа Александра Лукашенко о запрете на повышение цен дефицита в Беларуси не будет. Об этом заявил глава март Алексей Богданов в эфире ОНТ.

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