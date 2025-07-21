В Белгоспищепроме назвали один магазин, где конфеты "Коммунарки" подешевели в два раза

Опубликовано: 21.07.2025 13:23 , Обновлено: 21.07.2025

В государственном концерне Белгоспищепром сообщили, что в одном из магазинов Беларуси объявили акцию на конфеты "Беловежская пуща". Цена на них упала более, чем в два раза.

Речь идёт о торговом центре в Минске”Першы Нацыянальны гандлёвы дом”. Именно там конфеты “Беловежская пуща” с клюквенным пюре стали вдруг стоить 11,99 руб вместо 26,22 руб.

С чем связана такая акция, и почему она только в одном магазине, в концерне не уточнили. Как и то, как долго продлится.

Ранее Telegraf.news писал школьные базары массово заработали по всей стране с 15 июля, а крупные магазины определились с “днями школьников”, когда скидки на эту категорию товаров будут максимальными. Узнали, где и когда выгоднее всего закупиться к 1 сентября в Минске.

Скидки — до 50%. Узнали, в какие дни выгоднее всего закупаться к школе в магазинах Минска