В Беларуси закрыли доступ к крупным криптобиржам

Опубликовано: 11.12.2025 07:42 , Обновлено: 11.12.2025

В среду, 10 декабря, доступ к интернет-сайтам сразу нескольких крупных криптовалютных бирж оказался заблокирован для пользователей из Беларуси. Официально о блокировке надзорные ведомства не сообщали. Собрали, что известно на данный момент.

По информации портала Onliner, в реестр интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен, попали сайты как минимум трёх популярных криптоплатформ:

Bitget,

ByBit,

OKX.

Основанием для внесения этих ресурсов в стоп-лист на сайте Республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью “БелГИЭ” указано “решение Министерства информации”, однако в самом ведомстве пока эту информацию никак не комментировали.

Скриншот с сайта БелГИЭ

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре этого года министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что в настоящее время Национальный банк совместно с Парком высоких технологий готовят “целый набор регуляторных мер” для белорусских владельцев криптовалют. По словам Селиверстова, меры будут направлены и против мошенников, и на то, чтобы “бюджет не страдал”.

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