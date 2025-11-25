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В Беларуси выросла средняя зарплата. В каких областях всё-таки упала?

В Беларуси выросла средняя зарплата. В каких областях всё-таки упала?
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📊 Анализ

Национальный статистический комитет (Белстат) 25 ноября опубликовал свежую статистику по средней заработной плате белорусов. В октябре, согласно этим данным, тенденция на понижение, наблюдавшаяся последние два месяца, была таки прервана - средний по стране показатель подрос, хоть и не на много. Однако в некоторых областях негативная тенденция всё же сохранилась. Сравнили данные по регионам.

Показатель номинальной начисленной средней зарплаты (то есть до вычета всех обязательных налогов и выплат) в Беларуси в октябре подрос на 12,2 рубля - до 2758,6 рубля . Обеспечить увеличение общего показателя удалось главным образом за счёт роста зарплат в столице, а также отдельных областях Беларуси. Больше всего прибавили в зарплатах за месяц работники Брестской области - плюс 35,1 рубля,  столичного Минска - плюс 33,5 рубля и Гродненской области - плюс 22,2 рубля. В Могилёвской области прибавка за месяц составила плюс 7,1 рубля.

А вот в остальных регионах показатель средних зарплат, наоборот, снизился:

  • в Витебской области - минус 12,9 рублей,
  • в Гомельской — минус 17,7 рублей,
  • в Минской области - минус 0,3 рубля.

Подобные колебания могут быть связаны с особенностями экономической ситуации в отдельных областях, а также снижением активности в некоторых секторах экономики или изменениями в структурах занятости.

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Сравнение номинальной средней заработной платы по регионам (сентябрь - октябрь 2025)

РегионСентябрь 2025 (рублей)Октябрь 2025 (рублей)Изменение
Республика Беларусь2746,42758,6+12,2
г. Минск3620,03653,5+33,5
Витебская2299,02286,1-12,9
Гродненская2446,52468,7+22,2
Могилевская2308,52315,6+7,1
Минская2800,52800,2-0,3
Брестская2435,12470,2+35,1
Гомельская2462,62444,9-17,7

Что касается изменений по видам экономической деятельности, то наиболее заметным в октябре 2025 года стало повышение зарплат в строительстве (на 37,6 рублей) и транспортной сфере (на 154 рубля). Это может быть связано с увеличением государственных и частных инвестиций в эти сферы.

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И напротив, в таких секторах, как оптовая и розничная торговля, в прошлом месяце наблюдалось снижение зарплат, что может быть связано в том числе с изменением структуры спроса на белорусском рынке.

Сравнение зарплаты по видам экономической деятельности (сентябрь - октябрь 2025)

Вид экономической деятельностиСентябрь 2025 (рублей)Октябрь 2025 (рублей)Изменение
Сельское, лесное и рыбное хозяйство2351,02333,3-17,7
Промышленность2901,12912,2+11,1
Строительство3639,43677,0+37,6
Оптовая и розничная торговля2540,12518,1-22,0
Транспортная деятельность2540,12694,1+154,0
Услуги по временной занятости2007,92025,5+17,6
Информация и связь5892,75960,0+67,3
Финансовая и страховая деятельность3803,53992,2+188,7

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси дал распоряжение Министерству финансов перераспределить бюджет пяти министерств, в том числе, увеличив их расходы на оплату труда в 2025 году. Посмотрели, работникам каких бюджетных организаций к концу календарного года решили добавить на зарплаты.

Совмин распорядился перераспределить бюджет пяти министерств Беларуси. Кому добавили на зарплаты?

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