В Беларуси выросла средняя зарплата. В каких областях всё-таки упала?

📊 Анализ

Опубликовано: 25.11.2025 11:39 , Обновлено: 25.11.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) 25 ноября опубликовал свежую статистику по средней заработной плате белорусов. В октябре, согласно этим данным, тенденция на понижение, наблюдавшаяся последние два месяца, была таки прервана - средний по стране показатель подрос, хоть и не на много. Однако в некоторых областях негативная тенденция всё же сохранилась. Сравнили данные по регионам.

Показатель номинальной начисленной средней зарплаты (то есть до вычета всех обязательных налогов и выплат) в Беларуси в октябре подрос на 12,2 рубля - до 2758,6 рубля . Обеспечить увеличение общего показателя удалось главным образом за счёт роста зарплат в столице, а также отдельных областях Беларуси. Больше всего прибавили в зарплатах за месяц работники Брестской области - плюс 35,1 рубля, столичного Минска - плюс 33,5 рубля и Гродненской области - плюс 22,2 рубля. В Могилёвской области прибавка за месяц составила плюс 7,1 рубля.

А вот в остальных регионах показатель средних зарплат, наоборот, снизился:

в Витебской области - минус 12,9 рублей,

в Гомельской — минус 17,7 рублей,

в Минской области - минус 0,3 рубля.

Подобные колебания могут быть связаны с особенностями экономической ситуации в отдельных областях, а также снижением активности в некоторых секторах экономики или изменениями в структурах занятости.

Сравнение номинальной средней заработной платы по регионам (сентябрь - октябрь 2025)

Регион Сентябрь 2025 (рублей) Октябрь 2025 (рублей) Изменение Республика Беларусь 2746,4 2758,6 +12,2 г. Минск 3620,0 3653,5 +33,5 Витебская 2299,0 2286,1 -12,9 Гродненская 2446,5 2468,7 +22,2 Могилевская 2308,5 2315,6 +7,1 Минская 2800,5 2800,2 -0,3 Брестская 2435,1 2470,2 +35,1 Гомельская 2462,6 2444,9 -17,7

Что касается изменений по видам экономической деятельности, то наиболее заметным в октябре 2025 года стало повышение зарплат в строительстве (на 37,6 рублей) и транспортной сфере (на 154 рубля). Это может быть связано с увеличением государственных и частных инвестиций в эти сферы.

И напротив, в таких секторах, как оптовая и розничная торговля, в прошлом месяце наблюдалось снижение зарплат, что может быть связано в том числе с изменением структуры спроса на белорусском рынке.

Сравнение зарплаты по видам экономической деятельности (сентябрь - октябрь 2025)

Вид экономической деятельности Сентябрь 2025 (рублей) Октябрь 2025 (рублей) Изменение Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2351,0 2333,3 -17,7 Промышленность 2901,1 2912,2 +11,1 Строительство 3639,4 3677,0 +37,6 Оптовая и розничная торговля 2540,1 2518,1 -22,0 Транспортная деятельность 2540,1 2694,1 +154,0 Услуги по временной занятости 2007,9 2025,5 +17,6 Информация и связь 5892,7 5960,0 +67,3 Финансовая и страховая деятельность 3803,5 3992,2 +188,7

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси дал распоряжение Министерству финансов перераспределить бюджет пяти министерств, в том числе, увеличив их расходы на оплату труда в 2025 году. Посмотрели, работникам каких бюджетных организаций к концу календарного года решили добавить на зарплаты.

Совмин распорядился перераспределить бюджет пяти министерств Беларуси. Кому добавили на зарплаты?