В Беларуси выросла средняя зарплата. В каких областях всё-таки упала?
Национальный статистический комитет (Белстат) 25 ноября опубликовал свежую статистику по средней заработной плате белорусов. В октябре, согласно этим данным, тенденция на понижение, наблюдавшаяся последние два месяца, была таки прервана - средний по стране показатель подрос, хоть и не на много. Однако в некоторых областях негативная тенденция всё же сохранилась. Сравнили данные по регионам.
Показатель номинальной начисленной средней зарплаты (то есть до вычета всех обязательных налогов и выплат) в Беларуси в октябре подрос на 12,2 рубля - до 2758,6 рубля . Обеспечить увеличение общего показателя удалось главным образом за счёт роста зарплат в столице, а также отдельных областях Беларуси. Больше всего прибавили в зарплатах за месяц работники Брестской области - плюс 35,1 рубля, столичного Минска - плюс 33,5 рубля и Гродненской области - плюс 22,2 рубля. В Могилёвской области прибавка за месяц составила плюс 7,1 рубля.
А вот в остальных регионах показатель средних зарплат, наоборот, снизился:
- в Витебской области - минус 12,9 рублей,
- в Гомельской — минус 17,7 рублей,
- в Минской области - минус 0,3 рубля.
Подобные колебания могут быть связаны с особенностями экономической ситуации в отдельных областях, а также снижением активности в некоторых секторах экономики или изменениями в структурах занятости.
Сравнение номинальной средней заработной платы по регионам (сентябрь - октябрь 2025)
|Регион
|Сентябрь 2025 (рублей)
|Октябрь 2025 (рублей)
|Изменение
|Республика Беларусь
|2746,4
|2758,6
|+12,2
|г. Минск
|3620,0
|3653,5
|+33,5
|Витебская
|2299,0
|2286,1
|-12,9
|Гродненская
|2446,5
|2468,7
|+22,2
|Могилевская
|2308,5
|2315,6
|+7,1
|Минская
|2800,5
|2800,2
|-0,3
|Брестская
|2435,1
|2470,2
|+35,1
|Гомельская
|2462,6
|2444,9
|-17,7
Что касается изменений по видам экономической деятельности, то наиболее заметным в октябре 2025 года стало повышение зарплат в строительстве (на 37,6 рублей) и транспортной сфере (на 154 рубля). Это может быть связано с увеличением государственных и частных инвестиций в эти сферы.
И напротив, в таких секторах, как оптовая и розничная торговля, в прошлом месяце наблюдалось снижение зарплат, что может быть связано в том числе с изменением структуры спроса на белорусском рынке.
Сравнение зарплаты по видам экономической деятельности (сентябрь - октябрь 2025)
|Вид экономической деятельности
|Сентябрь 2025 (рублей)
|Октябрь 2025 (рублей)
|Изменение
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|2351,0
|2333,3
|-17,7
|Промышленность
|2901,1
|2912,2
|+11,1
|Строительство
|3639,4
|3677,0
|+37,6
|Оптовая и розничная торговля
|2540,1
|2518,1
|-22,0
|Транспортная деятельность
|2540,1
|2694,1
|+154,0
|Услуги по временной занятости
|2007,9
|2025,5
|+17,6
|Информация и связь
|5892,7
|5960,0
|+67,3
|Финансовая и страховая деятельность
|3803,5
|3992,2
|+188,7
Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси дал распоряжение Министерству финансов перераспределить бюджет пяти министерств, в том числе, увеличив их расходы на оплату труда в 2025 году. Посмотрели, работникам каких бюджетных организаций к концу календарного года решили добавить на зарплаты.
Совмин распорядился перераспределить бюджет пяти министерств Беларуси. Кому добавили на зарплаты?