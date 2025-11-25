Совмин распорядился перераспределить бюджет пяти министерств Беларуси. Кому добавили на зарплаты?

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Опубликовано: 25.11.2025 10:11 , Обновлено: 25.11.2025

Совет министров Беларуси дал распоряжение Министерству финансов перераспределить бюджет пяти министерств, в том числе, увеличив их расходы на оплату труда в 2025 году. Посмотрели, работникам каких бюджетных организаций к концу календарного года решили добавить на зарплаты.

Перераспределение средств республиканского бюджета предусмотрено постановлением №656 от 21 ноября, опубликованного 25 ноября на Национальном правовом интернет-портале.

Больше всего дополнительных средств на зарплаты к концу года решили выделить Министерству лесного хозяйства - плюс 18,7 млн рублей (с учётом взносов (отчислений) на социальное страхование). Они пойдут на оплату труда работников лесхозов. Причём в отличие от других ведомств, эти деньги не забирают у самого министерства из других статей расходов. Их правительство распорядилось выделить за счёт уменьшения расходов республиканского бюджета, предусмотренного на обслуживание внешнего государственного долга.

Остальным же ведомствам расходы на зарплаты увеличивают за счёт перераспределения собственных средств. Так, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды решили урезать расходы на международное сотрудничество и за счёт этого увеличить расходы ведомства на зарплаты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. На это дополнительно выделили порядка 382,3 тыс. рублей. Дополнительно ещё 10,1 тыс. рублей выделили ведомству для оплаты расходов на служебные командировки за границу.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Совмин распорядился выделить за счёт урезания расходов на “прочие вопросы” 1,3 млн рублей на зарплату работников двух государственных учреждений:

«Ветеринарный надзор»,

«Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте».

Урезав расходы Министерства здравоохранения на дополнительное образование взрослых, Совмин распорядился направить дополнительно 2 млн рублей на зарплаты работникам военно-медицинского института Белорусского государственного медицинского университета.

Наконец, Министерству транспорта и коммуникаций распорядились выделить ещё 268,25 тыс. рублей на зарплаты работникам Брестского колледжа – филиала Белорусского государственного университета транспорта за счёт уменьшения расходов, изначально предусмотренных в бюджете на высшее и научно- ориентированное образование.

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