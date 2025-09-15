В Беларуси выгоднее? В России сравнили пенсии с белорусскими

Опубликовано: 15.09.2025 11:10 , Обновлено: 15.09.2025

Быть пенсионеров в Беларуси выгоднее, чем в России - к такому выводу пришли российские журналисты, сравнив соотношение пенсий к среднему заработку в двух странах с рекомендуемыми стандартами Международной организации труда (МОТ).

Согласно этим рекомендациям, пенсия должна составлять не менее 40% от среднего заработка в стране - это одна из установленных МОТ минимальных норм социального обеспечения. По данным британской газеты The Financial Times, во Франции и Великобритании доходы пенсионеров сейчас фактически сравнялись, а в отдельных случаях - даже превышают средние доходы работающих граждан.

На постсоветском пространстве до такого уровня пенсионерам пока далеко, но и между странами региона ситуация не равноценна. В России, как подсчитала “Независимая газета”, пенсии в среднем не превышают и четверти размера средней зарплаты: средняя начисленная пенсия в июне 2025 года составила 23,4 тыс. российских рублей (около 950 белорусских в эквиваленте), тогда как средняя зарплата превысила 103 тыс. российских рублей (более 4,1 тыс. белорусских), то есть пенсия среднестатистического россиянина эквивалентна 23% среднего по стране заработка.

В Беларуси, согласно подсчётам издания, это соотношение более выгодное для пенсионеров - около 36% : при средней пенсии в 980 рублей средняя номинальная зарплата в стране уже превысила 2,7 тыс. рублей. Таким образом, белорусские пенсионеры хоть и не дотягивают до минимального социального стандарта МОТ, но оказались гораздо ближе к нему, чем российские.

В “Независимой газете” связали это в первую очередь с тем, что власти Беларуси направляют на выплату пенсий гораздо больший процент от валового внутреннего продукта (ВВП) - 9% (согласно официальным данным Минтруда). Тогда как в расходы российского бюджета на пенсии не превышают 5,5% от ВВП.

При этом соотношение пенсионеров к общему количеству населения в двух странах равнозначно - практически каждый четвертый житель страны, как в Беларуси, так и в России, является получателем пенсии - трудовых пенсий, пенсий за особые заслуги, госслужащим и военнослужащим, а также социальных пенсий.

Ранее Telegraf.news рассказал, что первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время встречи с коллективом предприятия «Минскжелезобетон» заявила, что дальнейшее повышение пенсионного возраста в Беларуси не планируется. Также она ответила, на чём сосредоточатся власти вместо этого.

Зампред Мингорисполкома рассказала, что планируют власти Беларуси вместо повышения пенсионного возраста