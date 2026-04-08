В Беларуси вводится пошлина на китайские свечи зажигания

Опубликовано: 08.04.2026 09:22 , Обновлено: 08.04.2026

Китайские свечи зажигания в Беларуси в скором времени будут облагаться отдельной пошлиной в 17,23%. Такое решение было принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в качестве антидемпинговой меры для защиты производителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что антидемпинговой пошлиной будут облагаться китайские свечи, ввезённые в страны ЕАЭС сверх нормы, определённой для каждой страны - участницы союза. Для Беларуси объём беспошлинного ввоза установлен на уровне 1,8 млн штук . Для других стран ЕАЭС установлены свои лимиты:

Армения - 500 тысяч штук,

Казахстан – 6 млн штук,

Кыргызстан – 500 тыс. штук.

При этом в ЕЭК анонсировали введение определённых мер, которые не позволят предприимчивым поставщикам вывозить китайские свечи зажигания, ввезённые без взимания антидемпинговой пошлины, в соседние страны. Это может быть либо очередное лицензирование, либо иной формат ограничений, например, выдача подтверждения целевого назначения для производства моторных транспортных средств и их последующего гарантийного обслуживания.

Заработают новые правила импорта китайских свеч зажигания через 30 календарных дней с даты официального опубликования решения ЕЭК, то есть с 7 мая 2026 года.

Кстати, накануне Совет министров ограничил импорт автомобильных аккумуляторов в Беларусь. Теперь чтобы ввезти импортные аккумуляторы для легковушки или грузовика, придётся получать отдельную лицензию в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и согласовывать её с Министерством промышленности.

Совмин ограничил ввоз автомобильных аккумуляторов в Беларусь