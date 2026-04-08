Совмин ограничил ввоз автомобильных аккумуляторов в Беларусь

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Опубликовано: 08.04.2026 08:20 , Обновлено: 08.04.2026

Совет министров ограничил импорт автомобильных аккумуляторов в Беларусь. Теперь чтобы ввезти импортные аккумуляторы для легковушки или грузовика, придётся получать отдельную лицензию в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и согласовывать её с Министерством промышленности.

Согласно правительственному постановлению № 172, опубликованному 8 апреля на Национальном правовом портале, лицензирование аккумуляторов вводят на ближайшие полгода (через 6 месяцев решение Совмина может быть пересмотрено и отменено либо, наоборот, продлено ещё на какой-то срок). В правительстве лицензирование импорта рассматривается как “временная мера нетарифного регулирования”, однако чем вызвана необходимость введения такой меры в одностороннем порядке, не уточняется.

Под временное лицензирование попали две категории - два кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности:

8507 10 200 2 - аккумуляторы электрические, свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом массой более 5 кг, для промышленной сборки,

8507 10 200 3 - аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие, массой более 5 кг.

Напомним, что за получение лицензии на импорт юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно платить государственную пошлину, следовательно, расходы предпринимателей, торгующих этими товарами, неизбежно возрастут.

Однако в пресс-службе правительства утверждают, введение лицензирования “не приведет к повышению цен для конечного потребителя”. Там подчеркнули, что данная мера была принята “в целях поддержки отечественных производителей”.

[inf]В Беларуси производством аккумуляторных батарей занимается сразу несколько компаний: пинское ООО «Зубр Энерджи» (бренды ZUBR, VOLAT и другие), брестское ООО «Аккумуляторный Альянс» (к примеру, Brest Battery) и минское УП «Амкодор-Радиан» (Radian и Elhim-Iskra ).[/inf]

Впрочем, в процедуре лицензирования, как всегда, есть исключения. Лицензии не нужно будет получать для ввоза товаров из государств - членов ЕАЭС - при условии подтверждения их происхождения соответствующими сертификатами, а также товаров, включенных в Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов ЕАЭС.